Probabili formazioni Fiorentina-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, Dzeko, Gudmundsson, Bonazzoli e Sanabria

Sempre più con l'acqua alla gola, la Fiorentina ospita la Cremonese sorpresa del campionato: le scelte di formazione di Paolo Vanoli e Davide Nicola.

Una è la delusione assoluta del campionato, l'altra la bella sorpresa. Così si presentano Fiorentina e Cremonese alla gara del Franchi, valida per la diciottesima giornata di Serie A e penultima del girone d'andata.

La Fiorentina è ultima e sempre più con l'acqua alla gola dopo la sconfitta di Parma; anche la Cremonese ha perso nello scorso weekend, in cui è stata superata in casa dal Napoli, ma mantiene un ottimo margine sulla zona retrocessione.

Chi gioca Fiorentina-Cremonese, gara in programma alle ore 15 di domenica 4 gennaio? Le scelte di formazione dei due allenatori, ovvero Paolo Vanoli e Davide Nicola.

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Kean non si sta allenando con il resto della squadra in questi giorni: è infatti in permesso per motivi familiari. Ma la sua presenza contro la Cremonese non è in dubbio. Vanoli ritrova Ranieri e potrebbe tornare al 3-5-2, con l'ex juventino centravanti al fianco di Gudmundsson. Gosens spinge per tornare titolare, ma Parisi è avanti.

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    Nicola non dovrebbe proporre grossi cambiamenti rispetto alla gara persa col Napoli, ma alcuni dubbi rimangono: davanti Sanabria rischia di perdere il posto a favore di Bonazzoli, lotta anche sulle fasce con Barbieri, Floriani e Pezzella in corsa. Vandeputte va verso un'altra panchina.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    INFORTUNATI

    • Fazzini
    • Lamptey
    • Pablo Marí
    • Sabiri

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    ALTRO

    • Richardson

  • INDISPONIBILI CREMONESE

    INFORTUNATI

    • Collocolo

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
