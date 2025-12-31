Probabili formazioni Fiorentina-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, Dzeko, Gudmundsson, Bonazzoli e Sanabria

Una è la delusione assoluta del campionato, l'altra la bella sorpresa. Così si presentano Fiorentina e Cremonese alla gara del Franchi, valida per la diciottesima giornata di Serie A e penultima del girone d'andata.

La Fiorentina è ultima e sempre più con l'acqua alla gola dopo la sconfitta di Parma; anche la Cremonese ha perso nello scorso weekend, in cui è stata superata in casa dal Napoli, ma mantiene un ottimo margine sulla zona retrocessione.

Chi gioca Fiorentina-Cremonese, gara in programma alle ore 15 di domenica 4 gennaio? Le scelte di formazione dei due allenatori, ovvero Paolo Vanoli e Davide Nicola.