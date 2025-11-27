Formazioni Fiorentina-AEK: chi gioca titolare e le ultime su De Gea, Gurdmundsson, Kean, Dzeko e Jovic

La Fiorentina torna a concentrarsi sul suo cammino europeo. La compagine gigliata, che sta vivendo un momento di enorme difficoltà in un campionato che attualmente la vede ultima in classifica e ancora in attesa della prima vittoria, affronterà all’Artemio Franchi l’AEK Atene in una sfida valida per la quarta giornata della ‘Fase Campionato’ di Conference League.
Una partita alla quale i gigliati arrivano forti dei 6 punti sin qui messi in classifica, frutto di due vittorie, ma anche della recente sconfitta patita sul campo del Mainz.
Quattro i punti invece della squadra greca che, dopo aver esordito con una battuta d’arresto sul campo del Celje, ha poi travolto 6-0 l’Aberdeen, prima di essere fermata in casa dallo Shamrock Rovers.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-AEK.