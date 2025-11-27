Pubblicità
Formazioni Fiorentina-AEK: chi gioca titolare e le ultime su De Gea, Gurdmundsson, Kean, Dzeko e Jovic

La Fiorentina ospita l’AEK nella ‘Fase Campionato’ della Conference League: tutto sulle formazioni del match.

La Fiorentina torna a concentrarsi sul suo cammino europeo. La compagine gigliata, che sta vivendo un momento di enorme difficoltà in un campionato che attualmente la vede ultima in classifica e ancora in attesa della prima vittoria, affronterà all’Artemio Franchi l’AEK Atene in una sfida valida per la quarta giornata della ‘Fase Campionato’ di Conference League.

Una partita alla quale i gigliati arrivano forti dei 6 punti sin qui messi in classifica, frutto di due vittorie, ma anche della recente sconfitta patita sul campo del Mainz.

Quattro i punti invece della squadra greca che, dopo aver esordito con una battuta d’arresto sul campo del Celje, ha poi travolto 6-0 l’Aberdeen, prima di essere fermata in casa dallo Shamrock Rovers.  

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-AEK.

  • FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Gudmundsson, Dzeko. All. Vanoli.

  • FORMAZIONE UFFICIALE AEK

    AEK ATENE (4-4-1-1): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pillos; Gacinovic, Pineda, Pereyra, Koita; Marin; Jovic. All. Nikolic. 

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Dodò
    • Gosens
    • Lamptey
    • Sabiri
    • Piccolo

  • INDISPONIBILI AEK

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Eliasson
    • Joao Mario
    • Ljubicic
    • Kutesa
    • Pierrot
