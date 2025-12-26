Probabili formazioni Cremonese-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Lukaku, Elmas, Lang, Buongiorno, Juan Jesus e Vardy

La Supercoppa Italiana è già il passato: il Napoli si rituffa nel campionato con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle il ko contro l'Udinese e scende in campo in casa della Cremonese per mettere pressione all'Inter e al Milan.

La formazione grigiorossa è tornata a far punti dopo un periodo un po' complicato, strappando anche lo 0-0 in casa della Lazio; quella azzurra campione d'Italia in carica è appunto reduce dalla conquista della Supercoppa dopo aver battuto Milan e Bologna tra semifinale e finale.

Chi gioca Cremonese-Napoli, gara in programma allo stadio Zini di Cremona alle 15 di domenica 28 dicembre? Le scelte di formazione di Davide Nicola e Antonio Conte.