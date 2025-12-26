Pubblicità
Probabili formazioni Cremonese-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Lukaku, Elmas, Lang, Buongiorno, Juan Jesus e Vardy

Cremonese e Napoli si sfidano nella partita delle 15 della domenica pomeriggio di Serie A: le ultime sulle scelte di formazione di Davide Nicola e Antonio Conte.

La Supercoppa Italiana è già il passato: il Napoli si rituffa nel campionato con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle il ko contro l'Udinese e scende in campo in casa della Cremonese per mettere pressione all'Inter e al Milan.

La formazione grigiorossa è tornata a far punti dopo un periodo un po' complicato, strappando anche lo 0-0 in casa della Lazio; quella azzurra campione d'Italia in carica è appunto reduce dalla conquista della Supercoppa dopo aver battuto Milan e Bologna tra semifinale e finale.

Chi gioca Cremonese-Napoli, gara in programma allo stadio Zini di Cremona alle 15 di domenica 28 dicembre? Le scelte di formazione di Davide Nicola e Antonio Conte.

  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    Nicola ritrova Payero e potrebbe confermare Grassi in mezzo al campo: in questo caso sarebbero sia Vandeputte che Johnsen, quest'ultimo titolare contro la Lazio, a sedersi in panchina. Ceccherini squalificato, pronto Folino mentre Bianchetti è ancora in dubbio dopo il forfait dell'Olimpico.. Intoccabile la coppia d'attacco Bonazzoli-Vardy, a sinistra più Pezzella di Floriani.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Pochissimi dubbi per Conte, che porta nuovamente in panchina Lukaku e questa volta potrebbe concedergli qualche minuto. Ballottaggio Elmas-Lang e Buongiorno-Juan Jesus, con il macedone e il brasiliano che potrebbero spuntarla nuovamente. Politano fa ancora l'esterno a tutta fascia, Di Lorenzo il terzo di difesa sul centro-destra. Sempre in dubbio sia Olivera che Beukema, out i soliti Anguissa, Meret, Gilmour e De Bruyne.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte

  • INDISPONIBILI CREMONESE

    INFORTUNATI

    • Collocolo

    SQUALIFICATI

    • Ceccherini

  • INDISPONIBILI NAPOLI

    INFORTUNATI

    • Anguissa
    • Beukema
    • De Bruyne
    • Gilmour
    • Meret
    • Olivera

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
