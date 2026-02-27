Probabili formazioni Cremonese-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Vardy, Jashari, Rabiot, Leao e Pulisic

Il Milan vuole ripartire subito dopo il ko casalingo contro il Parma e avrà l'occasione di farlo contro la Cremonese in trasferta, in modo da arrivare al derby contro l'Inter con un successo. Il match aprirà la domenica di Serie A, alle 12.30.
I rossoneri vorranno anche riscattarsi dopo la sconfitta dell'andata, quando la Cremonese, alla prima giornata di campionato espugnò San Siro vincendo 2-1. La squadra di Davide Nicola però sta attraversando un momento molto negativo (non vince dal 7 dicembre).
Di seguito le scelte dei due allenatori per Cremonese-Milan.