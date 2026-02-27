Goal.com
Rafael Leao MilanGetty Images
Andrea Ajello

Probabili formazioni Cremonese-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Vardy, Jashari, Rabiot, Leao e Pulisic

Il Milan impegnato a Cremona prima del derby con l'Inter: all'andata rossoneri sconfitti a San Siro.

Il Milan vuole ripartire subito dopo  il ko casalingo contro il Parma e avrà l'occasione di farlo contro la Cremonese in trasferta, in modo da arrivare al derby contro l'Inter con un successo. Il match aprirà la domenica di Serie A, alle 12.30. 

I rossoneri vorranno anche riscattarsi dopo la sconfitta dell'andata, quando la Cremonese, alla prima giornata di campionato espugnò San Siro vincendo 2-1. La squadra di Davide Nicola però sta attraversando un momento molto negativo (non vince dal 7 dicembre). 

Di seguito le scelte dei due allenatori per Cremonese-Milan.

  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    Nicola ha qualche dubbio, a partire dall'attacco; chi affiancherà Bonazzoli? Può tornare titolare Vardy ma Djuric rimane una possibilità. 

    Sulla destra Barbieri in vantaggio rispetto a Zerbin. In mezzo, insieme a Maleh e Thorsby spazio a Grassi,  difesa composta da Terracciano, Baschirotto e Luperto.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Allegri ha recuperato Gabbia ma potrebbe partire fuori ancora con De Winter pronto a sostituirlo di nuovo al centro della difesa. In campo Saelemaekers nonostante la diffida, così come Rabiot. Jashari favorito per completare  il centrocampo rispetto a Fofana e Ricci.Bartesaghi  torna a tutta fascia mentre in attacco Allegri va verso la conferma di Leao-Pulisic.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri
  • INDISPONIBILI CREMONESE

    Infortunati

    •  Collocolo
    • Faye

    Squalificati

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI MILAN

    Infortunati

    • Gimenez
    •  Loftus-Cheek 

    Squalificati 

    • Nessuno
