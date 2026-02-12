Probabili formazioni Cremonese-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Bonazzoli, Djuric, Baldanzi e Messias

Appena qualche settimana fa lo avrebbero sospettato in pochi, ma Cremonese-Genoa è gradualmente diventata uno scontro salvezza delicatissimo per entrambe le formazioni: anche quella grigiorossa, scivolata sempre più in basso.

La Cremonese non vince infatti dallo scorso 7 dicembre (2-0 al Lecce): si sta invece comportando bene il Genoa, che sabato ha fatto paura al Napoli prima di essere sconfitto in casa in pieno recupero e su calcio di rigore. Risultato: entrambe sono a quota 23 punti, poco distanti dalla zona retrocessione.

Chi gioca Cremonese-Genoa, gara che all'andata i lombardi hanno vinto 2-1 espugnando così il Ferraris? Le scelte di formazione dell'ex Davide Nicola e di Daniele De Rossi.