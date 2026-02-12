Goal.com
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Cremonese-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Bonazzoli, Djuric, Baldanzi e Messias

Scontro salvezza delicatissimo tra Cremonese e Genoa, di scena allo Zini in una delle due sfide della domenica pomeriggio: le scelte di formazione di Davide Nicola e Daniele De Rossi.

Appena qualche settimana fa lo avrebbero sospettato in pochi, ma Cremonese-Genoa è gradualmente diventata uno scontro salvezza delicatissimo per entrambe le formazioni: anche quella grigiorossa, scivolata sempre più in basso.

La Cremonese non vince infatti dallo scorso 7 dicembre (2-0 al Lecce): si sta invece comportando bene il Genoa, che sabato ha fatto paura al Napoli prima di essere sconfitto in casa in pieno recupero e su calcio di rigore. Risultato: entrambe sono a quota 23 punti, poco distanti dalla zona retrocessione.

Chi gioca Cremonese-Genoa, gara che all'andata i lombardi hanno vinto 2-1 espugnando così il Ferraris? Le scelte di formazione dell'ex Davide Nicola e di Daniele De Rossi.

  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    Djuric insidia Bonazzoli come partner di Vardy, ma l'italiano rimane comunque favorito. Dubbi anche in difesa e a centrocampo: Terracciano può prendere il posto di Ceccherini, da capire le condizioni di Bondo, mentre Payero può riprendersi una maglia a discapito di Grassi.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    De Rossi conferma la coppia d'attacco Vitinha-Colombo e, in generale, dovrebbe cambiare poco se non nulla rispetto all'undici che ha perso contro il Napoli. L'esordio di Baldanzi, arrivato infortunato dalla Roma, dovrebbe essere nuovamente rinviato. Dalla panchina anche i vari Messias, Ekuban ed Ekhator.

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • INDISPONIBILI CREMONESE

    INFORTUNATI

    • Bondo
    • Collocolo
    • Moumbagna

    SQUALIFICATI

    • Nessuino

  • INDISPONIBILI GENOA

    INFORTUNATI

    • Baldanzi
    • Siegrist

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
