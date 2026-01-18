Pubblicità
SSC Napoli v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Andrea Ajello

Probabili formazioni Copenaghen-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Neres, Politano, McTominay e Lang

Il Napoli torna a giocare in Champions e subito avrà una sfida decisiva per il proseguo: la squadra di Conte impegnata a Copenaghen.

Riparte la Champions League e per il Napoli ci sarà una partita da non poter sbagliare per proseguire il cammino europeo e qualificarsi ai playoff. La squadra di Antonio Conte giocherà in trasferta a Copenaghen.

Il Napoli dopo sei partite è appena dentro le posizioni che valgono l'accesso al turno successivo, con sette punti conquistati (2 vittorie, 1 pareggio, tre sconfitte). Stessa situazione per il Copenaghen, che però è dietro per differenza reti. 

Un appuntamento quindi cruciale per entrambe le squadre prima poi dell'ultima giornata della fase a girone unico. Con quali uomini il Napoli affronta il match? Le scelte dei due allenatori. 

  • PROBABILE FORMAZIONE COPENAGHEN

    Il Copenaghen giocherà con la solita difesa a quattro e il 4-2-3-1 che può passare anche a 4-4-2. Elyounoussi a supporto del centravanti Dadason, con Larsson e Robert che agiranno da esterni. 

    COPENAGHEN (4-2-3-1): Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, López; Clem, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Robert; Dadason. All. Neestrup.

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Conte alle prese con tanti problemi fisici, sia Rrahmani che Politano vanno verso il forfait; in difesa spazio quindi a Buongiorno con Di Lorenzo che agirà da esterno a tutta fascia. Non si tocca la coppia McTominay-Lobotka in mezzo mentre ci sono dubbi in attacco. Chi giocherà a supporto di Hojlund? Da valutare le condizioni di Neres, se non ce la fa Vergara, Elmas e Lang si giocano le due maglie sulla trequarti. 

    Napoli (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund. 

  • INDISPONIBILI COPENAGHEN-NAPOLI

    COPENAGHEN

    Infortunati

    • Mattsson
    • Huescas

    Squalificati

    • Nessuno

    NAPOLI

    Infortunati

    • Anguissa
    • De Bruyne 
    • Gilmour 
    • Lukaku
    • Meret 
    • Politano 
    • Rrahmani

    Squalificati

    • Nessuno

  • IL PERCORSO DEL COPENAGHEN IN CHAMPIONS

    Copenaghen (7 punti, differenza reti -6)

    • Copenaghen-Leverkusen: 2-2
    • Qarabag-Copenaghen: 2-0
    • Copenaghen-Borussia Dortmund: 2-4
    • Tottenham-Copenaghen: 4-0
    • Copenaghen-Kairat: 3-2
    • Villarreal-Copenaghen: 2-3
