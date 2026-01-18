Probabili formazioni Copenaghen-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Neres, Politano, McTominay e Lang

Riparte la Champions League e per il Napoli ci sarà una partita da non poter sbagliare per proseguire il cammino europeo e qualificarsi ai playoff. La squadra di Antonio Conte giocherà in trasferta a Copenaghen.

Il Napoli dopo sei partite è appena dentro le posizioni che valgono l'accesso al turno successivo, con sette punti conquistati (2 vittorie, 1 pareggio, tre sconfitte). Stessa situazione per il Copenaghen, che però è dietro per differenza reti.

Un appuntamento quindi cruciale per entrambe le squadre prima poi dell'ultima giornata della fase a girone unico. Con quali uomini il Napoli affronta il match? Le scelte dei due allenatori.