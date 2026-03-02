Probabili formazioni Como-Inter: chi gioca titolare in Coppa Italia e le ultime su Nico Paz, Morata, Diao, Dumfries, Bonny e Thuram

Due delle squadre più in forma si affrontano martedì 3 marzo, quando allo stadio 'Sinigaglia' si gioca Como-Inter. La sfida è valida come andata delle semifinali di Coppa Italia e arriva in un momento molto delicato per entrambe.
I nerazzurri, infatti, domenica sono attesi dal derby contro il Milan per chiudere definitivamente il discorso Scudetto mentre i lariani si stanno giocando il quarto posto che varrebbe una storica qualificazione alla prossima Champions League.
Ma chi gioca titolare Como-Inter di Coppa Italia? Le ultime sulle formazioni di Fabregas e Chivu per la semifinale d'andata.