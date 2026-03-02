Goal.com
Probabili formazioni Como-Inter: chi gioca titolare in Coppa Italia e le ultime su Nico Paz, Morata, Diao, Dumfries, Bonny e Thuram

La squadra di Fabregas sogna il quarto posto in campionato ma anche la finale di Coppa Italia, Chivu vuole il Doblete: le ultime sulle formazioni di Como-Inter.

Due delle squadre più in forma si affrontano martedì 3 marzo, quando allo stadio 'Sinigaglia' si gioca Como-Inter. La sfida è valida come andata delle semifinali di Coppa Italia e arriva in un momento molto delicato per entrambe. 

I nerazzurri, infatti, domenica sono attesi dal derby contro il Milan per chiudere definitivamente il discorso Scudetto mentre i lariani si stanno giocando il quarto posto che varrebbe una storica qualificazione alla prossima Champions League.

Ma chi gioca titolare Como-Inter di Coppa Italia? Le ultime sulle formazioni di Fabregas e Chivu per la semifinale d'andata.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Rispetto all'ultima partita di campionato Fabregas dovrebbe rilanciare Nico Paz dal 1', confermatissimo Douvikas in attacco anche perché si è fermato di nuovo Morata.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas. 


  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Chivu potrebbe optare per un po' di turnover con Josep Martinez titolare in porta, Acerbi in difesa, Diouf a centrocampo. Possibile il ritorno di Dumfries dal 1', in attacco scelte obbligate con Esposito e Thuram.

    INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. All. Chivu. 


  • DOVE VEDERE COMO-INTER GRATIS IN TV E DIRETTA STREAMING

    La semifinale d'andata tra Como e Inter, come tutte le partite della Coppa Italia 2025/2026, verrà trasmessa da Mediaset e sarà visibile gratis.

    Per vederla in TV basterà sintonizzarsi su Canale 5 mentre la diretta streaming è disponibile su Mediaset Infinity o sul sito Sportmediaset.it.

  • QUANDO SI GIOCA IL RITORNO

    Le semifinali di Coppa Italia, a differenza degli altri turni della competizione, prevedono gare di andata e ritorno.

    L'Inter dunque giocherà in casa contro il Como tra il 21 e il 22 aprile. La data esatta del ritorno non è stata ancora stabilita.

