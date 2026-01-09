Probabili formazioni Como-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Kuhn, Vojvoda, Diego Carlos, Skorupski, Castro, Dallinga e Immobile

Como sesto e in volo, Bologna ottavo e in leggera crisi. E ora uno scontro diretto per l'Europa che potrebbe già dare una prima definizione sulla conformazione della classifica alle spalle delle primissime.

La squadra di Cesc Fabregas e quella di Vincenzo Italiano si sfidano al Sinigaglia nel pomeriggio di sabato 10 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 15: si gioca per la ventesima giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno.

Come scenderanno in campo Como e Bologna nell'anticipo? Le scelte di formazione di Fabregas e Italiano.