santiago castro bologna 2025 26 indica 16.9Getty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Como-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Kuhn, Vojvoda, Diego Carlos, Skorupski, Castro, Dallinga e Immobile

Como e Bologna si sfidano al Sinigaglia nella ventesima giornata di Serie A in uno scontro diretto con vista sull'Europa: le scelte di formazione di Fabregas e Italiano.

Como sesto e in volo, Bologna ottavo e in leggera crisi. E ora uno scontro diretto per l'Europa che potrebbe già dare una prima definizione sulla conformazione della classifica alle spalle delle primissime.

La squadra di Cesc Fabregas e quella di Vincenzo Italiano si sfidano al Sinigaglia nel pomeriggio di sabato 10 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 15: si gioca per la ventesima giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno.

Come scenderanno in campo Como e Bologna nell'anticipo? Le scelte di formazione di Fabregas e Italiano.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    L'assenza certa con cui Fabregas deve fare i conti è quella di Ramon, squalificato: Diego Carlos è pronto a tornare titolare in coppia con Kempf. A destra Smolcic più di Van der Brempt, a sinistra Valle più di Moreno. Vojvoda può soffiare il posto a Kuhn nel trio di trequartisti, spera in una maglia dall'inizio anche Caqueret. Sempre out Addai, Diao e Morata.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Nel Bologna tornerà titolare Castro al posto di Dallinga, con Immobile nuovamente in panchina. Skorupski non convocato, in porta ancora Ravaglia. Holm e Lucumí possono prendere il posto di Zortea e Vitik, in mezzo al campo pronto Pobega, Orsolini titolare con Odgaard (avanti su Fabbian) e Cambiaghi.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

  • INDISPONIBILI COMO

    INFORTUNATI

    • Addai
    • Diao
    • Goldaniga
    • Morata

    SQUALIFICATI

    • Ramon

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    INFORTUNATI

    • Bernardeschi

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    ALTRO

    • Skorupski
0