Probabili formazioni Brann-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Bernardeschi, Rowe, Odgaard, Castro e Dallinga

Brann-Bologna è un'esclusiva Sky, emittente che detiene i diritti dell'Europa League: la gara della formazione di Italiano sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Non ci sarà invece la possibilità di vederla in chiaro.

Per quanto riguarda la diretta streaming, il match sarà invece visibile su NOW tramite abbonamento ma anche su SkyGo, app quest'ultima riservata ai clienti Sky.