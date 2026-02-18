Probabili formazioni Brann-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Bernardeschi, Rowe, Odgaard, Castro e Dallinga

Vincere per continuare a vincere. Il Bologna ha ricominciato a percorrere la strada del successo imponendosi a Torino in campionato e ora non vuole fermarsi neppure contro il Brann, nella prima sfida della fase a eliminazione diretta di Europa League.
Si gioca per l'andata degli spareggi della competizione, ovvero il turno che condurrà verso gli ottavi di finale. Il ritorno è in programma giovedì della prossima settimana a campi invertiti, dunque al Dall'Ara di Bologna.
Ecco dunque le formazioni di Brann e Bologna, squadre che peraltro si sono già affrontate nella Fase Campionato (0-0 a novembre): le scelte di Vincenzo Italiano e dell'islandese Freyr Alexandersson, il suo omologo.