Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Bologna FC 1909 v Celtic FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Brann-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Bernardeschi, Rowe, Odgaard, Castro e Dallinga

Il Bologna è tornato alla vittoria in Serie A in casa del Torino e ora vuole ripetersi contro il Brann nell'andata degli spareggi di Europa League: le formazioni della sfida.

Pubblicità

Vincere per continuare a vincere. Il Bologna ha ricominciato a percorrere la strada del successo imponendosi a Torino in campionato e ora non vuole fermarsi neppure contro il Brann, nella prima sfida della fase a eliminazione diretta di Europa League.

Si gioca per l'andata degli spareggi della competizione, ovvero il turno che condurrà verso gli ottavi di finale. Il ritorno è in programma giovedì della prossima settimana a campi invertiti, dunque al Dall'Ara di Bologna.

Ecco dunque le formazioni di Brann e Bologna, squadre che peraltro si sono già affrontate nella Fase Campionato (0-0 a novembre): le scelte di Vincenzo Italiano e dell'islandese Freyr Alexandersson, il suo omologo.

  • PROBABILE FORMAZIONE BRANN

    BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Pedersen; Mathisen, Holm, Haaland. All. Alexandersson

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Italiano può cambiare qualcosa rispetto alla gara vinta domenica contro il Torino: Orsolini reclama una maglia dopo qualche panchina, pronto anche Odgaard. Rowe può essere confermato, ma spera anche Bernardeschi. Recuperato e convocato Heggem, non Lykogiannis. Castro a duello con Dallinga per il posto di centravanti.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    INFORTUNATI

    • Lykogiannis

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • De Silvestri
    • Helland

  • DOVE VEDERE BRANN-BOLOGNA IN TV E STREAMING

    Brann-Bologna è un'esclusiva Sky, emittente che detiene i diritti dell'Europa League: la gara della formazione di Italiano sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Non ci sarà invece la possibilità di vederla in chiaro.

    Per quanto riguarda la diretta streaming, il match sarà invece visibile su NOW tramite abbonamento ma anche su SkyGo, app quest'ultima riservata ai clienti Sky.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Europa League
Brann crest
Brann
BRA
Bologna crest
Bologna
BOL
0