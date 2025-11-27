Pubblicità
Bologna FC 1909 v SK Brann - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
Leonardo Gualano

Formazioni Bologna-Salisburgo: chi gioca titolare e le ultime su Ravaglia, Pobega, Bernardeschi, Castro e Dallinga

Il Bologna riparte dal Salisburgo nella ‘Fase Campionato’ dell’Europa League: le informazioni sulle formazioni del match.

In campionato sta letteralmente volando, tanto che si è issato nelle zone altissime di classifica, mentre in Europa League deve ancora trovare il giusto ritmo.

Il Bologna torna a concentrarsi sull’Europa e lo fa sapendo che adesso è necessario un cambio di marcia per assicurarsi l’approdo negli ottavi di finale. La compagine felsinea affronterà nella quinta giornata della ‘Fase Campionato’ un Salisburgo che sin qui nel torneo ha inanellato tre sconfitte ed una sola vittoria e che potrebbe rappresentare l’avversario giusto per la svolta.

La squadra guidata da Vincenzo Italiano infatti si presenterà all’appuntamento con quei cinque punti in classifica frutto degli ultimi tre risultati utili positivi (due pareggi ed una vittoria) che la tengono distante solo tre lunghezze da quell’ottavo posto che vorrebbe dire passaggio del turno diretto.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Bologna-Salisburgo.

  • FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA

    BOLOGNA  (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Orsolini; Dallinga. All. Italiano.

  • FORMAZIONE UFFICIALE SALISBURGO

    SALISBURGO (4-2-3-1): Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic; Yeo, Bidstrup; Baidoo, Diabate, Bitschoff; Vertessen. All. Letsch.

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    SQUALIFICATI

    • Lykogiannis

    INFORTUNATI

    • Cambiaghi
    • Freuler
    • Rowe
    • Skorupski

  • INDISPONIBILI SALISBURGO

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Kawamura
    • Konaté
    • Mellberg
    • Onisiwo
