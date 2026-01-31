Probabili formazioni Bologna-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Holm, Castro, Rowe, Leao, Pulisic, Nkunku e Pavlovic

Di nuovo Bologna contro Milan, come nella finale della scorsa edizione della Coppa Italia e come a settembre: in quest'ultima occasione sono stati i rossoneri a imporsi per 1-0 grazie alla prima - e fin qui unica - rete in Italia di Luka Modric.

La gara del Dall'Ara, fissata per martedì 3 febbraio per esigenze televisive, vedrà di fronte due formazioni che nell'ultimo turno non hanno vinto: il Bologna è stato rimontato dal 2-0 al 2-3 in casa del Genoa, mentre il Milan ha racimolato un 1-1 sul campo della Roma, vedendo aumentare a 5 le lunghezze di ritardo dall'Inter capolista.

Chi gioca dunque Bologna-Milan, posticipo finale della ventitreesima giornata di Serie A? Le scelte di formazione di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri.