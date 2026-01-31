Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pulisic MilanGetty
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Bologna-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Holm, Castro, Rowe, Leao, Pulisic, Nkunku e Pavlovic

Seconda sfida stagionale tra Bologna e Milan dopo l'1-0 rossonero dell'andata firmato da una rete di Modric: le scelte di formazione di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri.

Pubblicità

Di nuovo Bologna contro Milan, come nella finale della scorsa edizione della Coppa Italia e come a settembre: in quest'ultima occasione sono stati i rossoneri a imporsi per 1-0 grazie alla prima - e fin qui unica - rete in Italia di Luka Modric.

La gara del Dall'Ara, fissata per martedì 3 febbraio per esigenze televisive, vedrà di fronte due formazioni che nell'ultimo turno non hanno vinto: il Bologna è stato rimontato dal 2-0 al 2-3 in casa del Genoa, mentre il Milan ha racimolato un 1-1 sul campo della Roma, vedendo aumentare a 5 le lunghezze di ritardo dall'Inter capolista.

Chi gioca dunque Bologna-Milan, posticipo finale della ventitreesima giornata di Serie A? Le scelte di formazione di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Soliti dubbi sulle fasce per il Bologna, ma Holm, che potrebbe passare alla Juventus nelle ultime ore del mercato, rischia di far ancora spazio a Zortea sulla destra. Castro è tornato contro il Maccabi Tel Aviv e sarà titolare, con Dallinga in panchina. Torna dal primo minuto anche Odgaard, mentre a sinistra è duello Cambiaghi-Rowe, quest'ultimo protagonista in Europa League. Squalificato Skorupski, in porta c'è Ravaglia.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Allegri punta sulla coppia Leao-Pulisic, con l'americano di nuovo titolare dopo la panchina dell'Olimpico, mentre Nkunku dovrebbe subentrare solo nel secondo tempo. Pavlovic preme per riprendersi una maglia in difesa, ma De Winter vuole tenersi stretto il posto. In mezzo al campo ancora Ricci con Modric e Rabiot.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    INFORTUNATI

    • Lucumí

    SQUALIFICATI

    • Skorupski

  • INDISPONIBILI MILAN

    INFORTUNATI

    • Gimenez

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Milan crest
Milan
MIL
0