Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Orsolini Castro BolognaGetty
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Bologna-Lazio di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Castro, Dallinga, Joao Mario, Gila, Romagnoli, Basic e Provstgaard

Bologna e Lazio si sfidano nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia: chi vince va in semifinale, chi perde viene eliminato. Le scelte di formazione di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri.

Pubblicità

Bologna e Lazio tentano di dimenticare grazie alla Coppa Italia le delusioni del campionato: i felsinei stanno vivendo un pessimo momento di forma e hanno perso anche contro il Parma, i biancocelesti sono reduci dall'amaro 2-2 in casa della Juventus.

L'ultimo quarto di finale si gioca allo stadio Dall'Ara nella serata di mercoledì 11 febbraio, con calcio d'inizio alle 21: la vincente approderà in semifinale, mentre la perdente abbandonerà la competizione. In caso di parità di punteggio al 90', si andrà direttamente ai calci di rigore senza passare per i tempi supplementari.

Bologna e Lazio si sono già sfidate in campionato, ma all'Olimpico: la gara dello scorso 7 dicembre è finita 1-1 per effetto delle reti di Isaksen e Odgaard, entrambe arrivate poco prima dell'intervallo.

Chi gioca dunque Bologna-Lazio di Coppa Italia? Le scelte di formazione di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Italiano dovrebbe cambiare qualcosa rispetto all'undici che ha perso il derby contro il Parma, a partire dall'attacco dove Castro è pronto a prendere il posto di Dallinga. Tornano titolari anche Orsolini e Odgaard, mentre Joao Mario può andare in panchina. Pobega, espulso domenica e squalificato per la prossima partita di campionato, potrebbe giocare. Ravaglia spera di prendere il posto di Skorupski.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Sarri ha perso in un colpo solo Basic, Gila e Provstgaard, tutti usciti per infortunio contro la Juventus: emergenza dunque in difesa, dove Patric è pronto a far coppia con Romagnoli. Torna Pellegrini dopo la squalifica che gli ha impedito di scendere in campo allo Stadium, in mezzo al campo c'è invece Belahyane. Maldini verso la conferma come falso nove, panchina per Dia.

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Belahyane; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-LAZIO

    La gara tra il Bologna e la Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro da Mediaset: il canale di riferimento per assistere alla sfida sarà Italia 1.

    Per quanto riguarda la diretta streaming, ci sono invece due alternative: una è costituita da Mediaset Infinity (sito o app), l'altra dal sito di Sportmediaset.

  • CHI AFFRONTA LA VINCENTE IN SEMIFINALE

    La vincente tra Bologna e Lazio affronterà in semifinale l'Atalanta, che la scorsa settimana si è qualificata battendo 3-0 la Juventus alla New Balance Arena: è l'unico turno che si snoderà in sfide di andata e ritorno.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Bologna crest
Bologna
BOL
Lazio crest
Lazio
LAZ
0