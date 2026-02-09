Probabili formazioni Bologna-Lazio di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Castro, Dallinga, Joao Mario, Gila, Romagnoli, Basic e Provstgaard

Bologna e Lazio tentano di dimenticare grazie alla Coppa Italia le delusioni del campionato: i felsinei stanno vivendo un pessimo momento di forma e hanno perso anche contro il Parma, i biancocelesti sono reduci dall'amaro 2-2 in casa della Juventus.

L'ultimo quarto di finale si gioca allo stadio Dall'Ara nella serata di mercoledì 11 febbraio, con calcio d'inizio alle 21: la vincente approderà in semifinale, mentre la perdente abbandonerà la competizione. In caso di parità di punteggio al 90', si andrà direttamente ai calci di rigore senza passare per i tempi supplementari.

Bologna e Lazio si sono già sfidate in campionato, ma all'Olimpico: la gara dello scorso 7 dicembre è finita 1-1 per effetto delle reti di Isaksen e Odgaard, entrambe arrivate poco prima dell'intervallo.

Chi gioca dunque Bologna-Lazio di Coppa Italia? Le scelte di formazione di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri.