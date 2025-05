Formazioni Bologna-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Ndoye, Castro e Pinamonti

Il Bologna chiude un'altra grande stagione ospitando il Genoa: le scelte di Italiano e Vieira per l'ultima di campionato.

Né Bologna né Genoa hanno ormai più da chiedere molto in questo campionato in termini di obiettivi visto che il loro futuro è ormai stato definitivo.

Per il Genoa la salvezza è arrivata da tempo mentre la squadra di Vincenzo Italiano con la sconfitta contro la Fiorentina nell'ultima partita di campionato deve abbandonare il sogno di confermarsi in Champions League ma è già sicura di essere in Europa League visto il successo in Coppa Italia nella finale contro il Milan.

Ci sarà quindi spazio per qualche sorpresa di formazione e un po' di turnover? Di seguito le formazioni di Bologna-Genoa, partita in programma quest'oggi alle 18.