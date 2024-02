Formazioni Bologna-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Calafiori, Orsolini, Arthur e Belotti

Derby dell’Appennino ad alta quota tra Bologna e Fiorentina, che recuperano la gara dalla 21ª giornata: le scelte di Thiago Motta e Italiano.

Un derby del’Appennino dall’insolito profumo di Champions League. Al Dall’Ara va in scena la sfida tra il Bologna di Thiago Motta e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, entrambe lanciate verso le zone nobili della classifica.

I felsinei e i toscani si affrontano nel recupero della gara valida per la 21ª giornata di Serie A, rinviata per gli impegni in Supercoppa italiana in Arabia Saudita da parte dei viola.

Le due squadre inseguono il quarto posto occupato dall’Atalanta, a quota 42 e anch’essa con una partita da recupera, contro l’Inter.

L'articolo prosegue qui sotto

La Fiorentina è tornata alla vittoria nell’ultimo weekend grazie al roboante 5-1 inflitto al Frosinone all’Artemio Franchi, arrivato dopo due sconfitte di fila, mentre il Bologna arriva dal rocambolesco pareggio col Milan e da due vittorie di fila chiuse entrambe con quattro goal all’attivo.

Le due squadre si sono già affrontate due volte in stagione e in entrambi i casi ha avuto la meglio la squadra di Italiano, sia in campionato col successo per 2-1 che in Coppa Italia, vincendo ai rigori dopo lo 0-0 dei 120' regolamentari.