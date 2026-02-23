Probabili formazioni Bologna-Brann: chi gioca titolare e le ultime su Bernardeschi, Castro, Miranda, Orsolini e Dallinga

Italiano continua le sue rotazioni tra campionato ed Europa League e dopo aver schierato Orsolini, Sohm e Rowe contro l'Udinese opterà per Bernardeschi e Cambiaghi ai lati di Ferguson contro il Brann. Davanti ballottaggio tra Castro e Dallinga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Zortea; Freuler, Moro; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. All. Italiano