Federico Bernardeschi BolognaGetty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Bologna-Brann: chi gioca titolare e le ultime su Bernardeschi, Castro, Miranda, Orsolini e Dallinga

I rossoblù affrontano i norvegesi del Brann dopo il successo dell'andata per 1-0 grazie alla rete di Castro: le scelte degli allenatori in vista del match del Dall'Ara.

Il Bologna sembra essersi lasciato alle spalle il momento più difficile della stagione, grazie a tre vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League.

Per dare continuità a questo percorso, però, i rossoblù devono centrare l’accesso agli ottavi di finale: contro il Brann può bastare anche un pareggio.

I norvegesi, infatti, sono chiamati a vincere con un goal di scarto per portare la sfida ai supplementari e con almeno due reti di margine per qualificarsi direttamente.

Le scelte di formazione di Vincenzo Italiano e di Freyr Alexandersson per il ritorno dei playoff di Europa League.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Italiano continua le sue rotazioni tra campionato ed Europa League e dopo aver schierato Orsolini, Sohm e Rowe contro l'Udinese opterà per Bernardeschi e Cambiaghi ai lati di Ferguson contro il Brann. Davanti ballottaggio tra Castro e Dallinga.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Zortea; Freuler, Moro; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

  • PROBABILE FORMAZIONE BRANN

    Il Brann, ancora a riposo in campionato, va verso la riconferma della formazione vista nella gara d'andata: a centrocampo Ingason e Myhre ai lati di Sorensen, davanti Holm tra Mathisen e Thorsteinsson.

    BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INDISPONIBILI

    • De Silvestri
    • Heggem
    • Helland
    • Miranda

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-BRANN IN TV E STREAMING

    Bologna-Brann è un'esclusiva Sky, emittente che detiene i diritti dell'Europa League: la gara della formazione di Italiano sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Non ci sarà invece la possibilità di vederla in chiaro.

    Per quanto riguarda la diretta streaming, il match sarà invece visibile su NOW tramite abbonamento ma anche su SkyGo, app quest'ultima riservata ai clienti Sky.

Bologna
Brann
