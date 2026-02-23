Probabili formazioni Bologna-Brann: chi gioca titolare e le ultime su Bernardeschi, Castro, Miranda, Orsolini e Dallinga

Il Bologna sembra essersi lasciato alle spalle il momento più difficile della stagione, grazie a tre vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League.
Per dare continuità a questo percorso, però, i rossoblù devono centrare l’accesso agli ottavi di finale: contro il Brann può bastare anche un pareggio.
I norvegesi, infatti, sono chiamati a vincere con un goal di scarto per portare la sfida ai supplementari e con almeno due reti di margine per qualificarsi direttamente.
Le scelte di formazione di Vincenzo Italiano e di Freyr Alexandersson per il ritorno dei playoff di Europa League.