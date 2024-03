Formazioni Bayern Monaco-Lazio, chi gioca titolare e le ultime su Dier, Muller, Zaccagni e Immobile

Appuntamento con la storia per la Lazio: all’Allianz Arena di Monaco va in scena il ritorno degli ottavi di Champions. Le scelte di Tuchel e Sarri.

Tutto in una notte. Dopo il successo dell’andata all’Olimpico grazie al goal su calcio di rigore di Ciro Immobile, la Lazio di Maurizio Sarri si gioca il passaggio ai quarti di finale di Champions League all’Allianz Arena di Monaco contro il Bayern.

Appuntamento con la storia per Immobile e compagni, che in Baviera dovranno difendere il vantaggio dell’andata per portare a casa il passaggio del turno.

Un obiettivo tutt’altro che semplice, nonostante il momento poco brillante del Bayern Monaco, in ritardo di dieci punti in classifica in Bundesliga dalla capolista Bayer Leverkusen e con un Tuchel che saluterà a fine stagione, come annunciato nei giorni scorsi.

La Lazio vuole reagire dopo le sconfitte in campionato contro Fiorentina e Milan e portare a casa un risultato che segnerebbe un nuovo traguardo storico per il club capitolino.

Ma quali sono le novità di formazione e le scelte dei due allenatori, Thomas Tuchel e Maurizio Sarri?