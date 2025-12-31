Probabili formazioni Atalanta-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Lookman, Kossounou, Maldini, Pasalic, Soulé, Baldanzi e Ferguson

Su un campo complicatissimo, Gasperini potrebbe non riproporre Soulé e Dybala insieme sulla trequarti come col Genoa e rispostare la Joya a fare il falso 9, anche perché Baldanzi è a disposizione dopo l'influenza: a tornare in panchina sarebbe Ferguson. Celik e Ziolkowski sono influenzati e in dubbio, ma dovrebbero recuperare in tempo. Confermato Ziolkowski, idem Hermoso: Ndicka è sempre in Coppa d'Africa.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Baldanzi; Dybala. All. Gasperini