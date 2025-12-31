Pubblicità
Probabili formazioni Atalanta-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Lookman, Kossounou, Maldini, Pasalic, Soulé, Baldanzi e Ferguson

Atalanta-Roma segna il grande ritorno da ex di Gian Piero Gasperini a Bergamo: le scelte di Palladino e del tecnico giallorosso nell'anticipo di sabato 4 gennaio.

Atalanta-Roma non è solo un match potenzialmente da zone europee, nonostante il campionato altalenante della Dea: è anche la notte che segna il grande ritorno di Gian Piero Gasperini, oggi allenatore giallorosso, a Bergamo.

La sfida si gioca nella serata di sabato 3 gennaio alla New Balance Arena, casa dell'Atalanta. Ed è molto delicata specialmente per i nerazzurri, che non possono permettersi altri passi falsi per non lasciar scappare definitivamente le prime della classifica.

Chi gioca Atalanta-Roma? Le scelte di formazione di Raffaele Palladino e dello stesso Gasperini per l'anticipo del sabato sera.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Atalanta ancora senza Lookman e Kossounou, impegnati in Coppa d'Africa: se in difesa è certa la conferma di Kolasinac assieme a Djimsiti e Hien, davanti Maldini se la gioca con Pasalic per far coppia con De Ketelaere sulla trequarti. Bellanova ancora out, Zappacosta in forte dubbio: pronti l'ex Zalewski e il giovane Bernasconi sulle due corsie esterne.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zalewski, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Su un campo complicatissimo, Gasperini potrebbe non riproporre Soulé e Dybala insieme sulla trequarti come col Genoa e rispostare la Joya a fare il falso 9, anche perché Baldanzi è a disposizione dopo l'influenza: a tornare in panchina sarebbe Ferguson. Celik e Ziolkowski sono influenzati e in dubbio, ma dovrebbero recuperare in tempo. Confermato Ziolkowski, idem Hermoso: Ndicka è sempre in Coppa d'Africa.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Baldanzi; Dybala. All. Gasperini

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    INFORTUNATI

    • Bakker
    • Bellanova
    • Zappacosta

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    IN COPPA D'AFRICA

    • Kossounou
    • Lookman

  • INDISPONIBILI ROMA

    INFORTUNATI

    • Pellegrini

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    IN COPPA D'AFRICA

    • El Aynaoui
    • Ndicka
