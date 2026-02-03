Goal.com
Nino Caracciolo

Probabili formazioni Atalanta-Juventus di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Boga, Holm, David, Openda, Zhegrova e Raspadori

Atalanta e Juventus si affrontano nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

Lo spettacolo della Coppa Italia entra sempre più nel vivo con l’inizio dei quarti di finale. Tra i match in programma in questo turno c’è quello tra Atalanta e Juventus, squadre che hanno tutte le credenziali per arrivare in fondo alla competizione.

L’Atalanta si è qualificata ai quarti dopo aver eliminato il Genoa agli ottavi, la Juventus invece ha avuto la meglio sull’Udinese. La vincete di questa partita (in calendario giovedì alle ore 21)  incontrerà in semifinale una tra Bologna e Lazio.

Chi gioca titolare in Atalanta-Juventus di Coppa Italia? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    L’Atalanta vuole confermare il buon momento di forma in campionato, dove la squadra allenata da Palladino occupa la settima posizione con 36 punti. Il tecnico della formazione bergamasca dovrebbe dare spazio a Sportiello tra i pali, in difesa invece spazio a Kolasinac, con Zalewski esterno di sinistra di centrocampo. Nel trio offensivo maglia da titolare per Raspadori, con Scamacca e Krstovic a contendersi il posto di prima punta.

    ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kolasinac, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino 

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    La formazione bianconera si presenta a questo match in un ottimo momento di forma, con i successi nelle ultime due gare di campionato contro Napoli e Parma. La squadra di Spalletti, quarta in campionato, vuole arrivare in fondo in Coppa Italia. Nell’undici titolare spazio per Perin in porta e Gatti e Cabal in difesa, nei tre trequartisti spera di avere una chance dal primo minuto Zhegrova (ma al momento parte dalla panchina), in attacco invece David più di Openda. Costretto al forfait Yildiz a causa di un problema muscolare.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Cabal, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, Miretti, McKennie; David. All. Spalletti

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    • nessuno

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    • Milik - Problema fisico - Rientro inizio febbraio
    • Vlahovic - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro - Rientro metà marzo
    • Yildiz - Sovraccarico all'adduttore - Rientro inizio febbraio
