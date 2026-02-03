Probabili formazioni Atalanta-Juventus di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Boga, Holm, David, Openda, Zhegrova e Raspadori

Lo spettacolo della Coppa Italia entra sempre più nel vivo con l’inizio dei quarti di finale. Tra i match in programma in questo turno c’è quello tra Atalanta e Juventus, squadre che hanno tutte le credenziali per arrivare in fondo alla competizione.

L’Atalanta si è qualificata ai quarti dopo aver eliminato il Genoa agli ottavi, la Juventus invece ha avuto la meglio sull’Udinese. La vincete di questa partita (in calendario giovedì alle ore 21) incontrerà in semifinale una tra Bologna e Lazio.

Chi gioca titolare in Atalanta-Juventus di Coppa Italia? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.