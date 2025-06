Formazioni Al Ain-Juventus, chi gioca titolare e le ultime su Gatti, Locatelli, Koopmeiners, Yildiz e Vlahovic

La Juventus debutta al Mondiale per Club contro l'Al Ain a Washington: le scelte di Tudor per la prima negli Stati Uniti.

Dopo l'esordio dell'Inter, scende in campo la Juventus che proverà a fare meglio dei nerazzurri, non andati oltre l'1-1 contro il Monterrey. I bianconeri affronteranno nella prima giornata del gruppo G l'Al Ain, formazione degli Emirati Arabi Uniti con il match in programma nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle ore 03:00.

Igor, dopo la conferma e il rinnovo di contratto, arrivati anche grazie alla qualificazione in Champions League, vuole ripartire con il piede giusto per mettere in discesa la competizione e la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club.

Fuori ancora Gleison Bremer, che è con la squadra ma non giocherà mentre è recuperato Manuel Locatelli, reduce da un problema alla caviglia. Di seguito le formazioni di Al Ain-Juventus.