Fonseca verso Milan-Bruges: "Leao ed Hernandez saranno titolari"

AC Milan vs Club Bruges

Il tecnico del Milan in conferenza stampa alla vigilia della gara col Bruges: "Non è decisiva, ma dobbiamo vincere".

Vigilia di Champions League per il Milan, tornato a vincere in campionato col sofferto 1-0 inflitto all'Udinese: per i rossoneri c'è l'ostacolo Bruges da superare.

Morata e compagni ancora a secco di punti nella maxi classifica europea dopo i k.o. contro Liverpool e Bayer Leverkusen, che hanno reso in salita il cammino verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Classica conferenza stampa per Paulo Fonseca, che ha avuto modo anche di affrontare il tema della formazione titolare e della presenza contemporanea dal 1' di Rafael Leao e Theo Hernandez.