Zlatan Ibrahimovic a Milanello per decidere le sorti di Paulo Fonseca: si valuta l'esonero pre-derby per dare la scossa.

Il destino di Paulo Fonseca è sempre più appeso a un filo.

Se il derby sembrava rappresentare l'ultima spiaggia, il futuro del tecnico portoghese sulla panchina del Milan potrebbe essere segnato ancor prima di domenica sera.

Questo è ciò che, come riferisce 'Calciomercato.com', starebbe valutando Zlatan Ibrahimovic: è lui, infatti, la voce del club chiamata a optare per l'esonero immediato o per la fiducia a tempo.