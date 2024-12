Fonseca prima dell'esonero: "Se mi sento sicuro sulla panchina? Sì, non ho parlato con nessuno"

Il tecnico rossonero prima che il Milan gli comunicasse l'allontanamento: "Perché non dovrei sentirmi solido in panchina?".

Il 2024 del Milan si chiude in salita: i rossoneri pareggiano ancora a San Siro, questa volta contro la Roma. La classifica ora è critica, con il quarto posto che dista ben otto punti e con Atalanta e Napoli, invece, ancora più lontane in testa e in fuga, seguite dall'Inter.

Notte complicata anche per Paulo Fonseca: il tecnico rossonero è stato espulso nel corso del primo tempo, dopo aver protestato eccessivamente contro il quarto uomo per la mancata assegnazione di un calcio di rigore per un contatto dubbio in area tra Pisilli e Reijnders, e soprattutto, nel post partita, ha ricevuto dalla società la comunicazione del proprio esonero per far spazio a Sergio Conceiçao.

Davanti alle telecamere delle emittenti, e poi in conferenza stampa, Fonseca aveva al contrario affermato di non essere a conoscenza di alcun ribaltone sulla panchina del Milan.