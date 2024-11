Follia in Serie C: l'allenatore della Triestina aggredisce il proprio giocatore dopo la sua espulsione

Triestina vs Giana Erminio

Serie C

Brutto episodio nella gara tra Triestina e Giana Erminio: l'allenatore di casa aggredisce il suo giocatore dopo l'espulsione.

Ha dell'incredibile quanto successo nella serata di venerdì in Lega Pro: nel match tra Triestina e Giana Erminio, viene espulso il giocatore di casa Raimonds Krollis e il suo allenatore, Josep Clotet Ruiz, decide così di aggredirlo a bordo campo.

Al termine del match il tecnico spagnolo ha rincarato la dose, sostenendo che non ci sarà futuro in squadra per il giocatore: "Finchè ci sarò io, Krollis ha chiuso".

La formazione friulana ha perso poi il match, restando ultima in solitaria in fondo alla classifica.