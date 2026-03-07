Goal.com
Tomsa red card Napoli Sassuolo PrimaveraSportitalia
Claudio D'Amato

Follia di Tomsa in Napoli-Sassuolo Primavera: espulso, strattona e spinge l'arbitro

Troy Tomsa, centrocampista del Sassuolo Primavera, protagonista di una brutta reazione nei confronti dell'arbitro dopo essere stato espulso. Il club neroverde: "Inaccettabile, provvedimenti seri".

Napoli-Sassuolo Primavera, gara valevole per il Campionato 1, ha consegnato un episodio da mandare in archivio al più presto.

Protagonista (naturalmente in negativo) Troy Tomsa, centrocampista dei neroverdi, il quale ha dato vita ad una reazione folle nei confronti dell'arbitro Mattia Maresca in seguito ad un'espulsione.

Cosa ha fatto? Cos'è successo?

  • TOMSA ESPULSO IN NAPOLI-SASSUOLO PRIMAVERA

    Tomsa, al 62' di Napoli-Sassuolo Primavera (terminata 5-2), è stato ammonito dal direttore di gara per un fallo commesso sul calciatore azzurro Gorica.

    A quel punto, non accettando la decisione, qualche parola di troppo gli è costata il rosso diretto per proteste.

  • TOMSA SPINGE L'ARBITRO

    Ed è in quegli istanti che il 18enne rumeno di origine inglese ha perso letteralmente la testa: avviatosi verso gli spogliatoi, ha deciso di tornare indietro recandosi nei pressi dell'arbitro Maresca, affrontandolo a muso duro, strattonandolo e spingendolo.

  • IL SASSUOLO: "INACCETTABILE, PROVVEDIMENTI SERI"

    Quanto compiuto dal proprio tesserato è stato prontamente censurato dal Sassuolo, che attraverso un comunicato ufficiale ha preso le distanze dalla follia di Tomsa:

    "L’U.S. Sassuolo Calcio condanna con fermezza il comportamento tenuto da Troy Tomsa nei confronti del direttore di gara, il Sig. Mattia Maresca, in occasione della gara della 29ª giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo.

    La società ritiene che episodi di questo tipo siano inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che il Sassuolo Calcio promuove costantemente.

    Il club ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore.

    Il Sassuolo Calcio ribadisce inoltre il proprio impegno nel promuovere, attraverso l’attività sportiva e i numerosi progetti formativi del club, i valori educativi che devono accompagnare la crescita degli atleti e delle atlete".

