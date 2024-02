Foggia-Monopoli dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Match delicatissimo allo Zaccheria: Foggia e Monopoli di fronte per evitare i playout.

Turno infrasettimanale delicato per Foggia e Monopoli, opposte nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie C.

I rossoneri ospiteranno i biancoverdi allo Zaccheria, in 90 minuti cruciali per la lotta per evitare i playout nel girone C.

Foggia, sconfitto dalla Turris nel weekend, al quindicesimo posto in classifica con 26 punti. Tre in meno per il Monopoli, ko contro la Juve Stabia nell’ultima giornata, in pena zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.