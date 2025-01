Foggia-Latina dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Match delicato allo Zaccheria: rossoneri e nerazzurri vogliono allontanarsi dalla zona playout.

Sarà la sfida fra Foggia e Latina a chiudere la domenica di Serie C NOW. Allo Zaccheria si affrontano due squadre reduci da un avvio di 2025 profondamente diverso: due vittorie consecutive per i pontini dell’ex Boscaglia, che in classifica hanno scavalcato proprio i satanelli.

La formazione di Zauri, invece, ha perso le prime due partite giocate nel nuovo anno, senza segnare reti, il che ha permesso alle squadre che si trovano in zona playout di riavvicinarsi pericolosamente.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.