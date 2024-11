Foggia-Juventus Next Gen dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Gara delicatissima allo Zaccheria: rossoneri e bianconeri vogliono vincere per uscire dalla zona playout.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Foggia-Juventus Next Gen sarà uno degli appuntamenti della domenica di Serie C NOW. Allo Zaccheria andrà in scena una gara estremamente delicata, fra due formazioni che occupano la zona playout del girone C.

Diciassettesimo posto per i pugliesi, con 10 punti e un record poco invidiabile di tre ko consecutivi.

La Juventus Next Gen, con un Montero sempre più in bilico, di punti ne ha 7 ed è penultima dopo la penalizzazione inflitta al Taranto.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.