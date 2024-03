Foggia-Juve Stabia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Foggia ospita la capolista: rossoneri a caccia dei playoff, mirino sulla promozione per la Juve Stabia.

Grande sfida nella domenica sera del girone C di Serie C NOW. Allo stadio Pino Zaccheria andranno a confronto il Foggia di Mirko Cudini e la Juve Stabia di Guido Pagliuca.

I campani non vogliono frenare la cavalcata che sta valendo il ritorno in Serie B: nell’ultimo weekend il successo sul Taranto e gli stop di Benevento e Avellino sono valsi il provvisorio +9 a sei giornate dal termine.

Il Foggia, invece, ha 39 punti in classifica e sogna l’accesso nella zona playoff, con un ruolino recente positivo: 10 punti nelle ultime 5 partite giocate.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.