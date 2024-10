Foggia-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Big match allo Zaccheria: rossoneri e rossazzurri a confronto, Capuano e Toscano a caccia di punti pesanti.

Gran partita nella domenica pomeriggio del campionato di Serie C NOW. Allo stadio Pino Zaccheria si sfidano il Foggia di Eziolino Capuano e il Catania di Mimmo Toscano.

Etnei che hanno vinto tutte le tre ultime partite giocate e occupano il terzo posto, insieme a Monopoli e Giugliano, a -2 dal Benevento.

L’arrivo dell’ex allenatore del Taranto ha dato ordine ai satanelli: quattro punti ottenuti nelle ultime due giornate per i rossoneri, alle porte della zona playoff. Inevitabile, però, che l’umore in casa pugliese non sia al top, dopo la tragedia che ha coinvolto tre giovani tifosi, morti in un incidente d’auto rientrando dalla trasferta di Potenza.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.