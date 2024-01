Foggia-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida di blasone allo Zaccheria: il Catania sfida il Foggia, classifica delicata per entrambe.

Foggia e Catania si sfidano nel Friday Night si Serie C Now. Match di grande blasone allo Zaccheria, nonostante una classifica non esaltante per rossoneri e rossazzurri.

Foggia a quota 25 punti in classifica, a +2 sulla zona playout: la formazione pugliese viene da quattro sconfitte consecutive, compresa l’ultima maturata sul campo della Virtus Francavilla.

Catania, invece, con 29 punti, -2 dalla zona playoff: nell’ultimo turno etnei bloccati in casa dal Monopoli sull’1-1.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.