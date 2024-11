Foggia-Casertana dove vederla: Sky, NOW o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida salvezza nel Friday Night di Serie C NOW: lo Zaccheria ospiterà il confronto fra rossoneri e rossoblù.

Punti salvezza in palio nel Friday Night di Serie C NOW, dove si affronteranno Foggia e Casertana. Satanelli reduci dal successo, importante, contro la Juventus Next Gen, ma ancora impantanati, con 13 punti in classifica, in zona playout.

Al momento in salvo, invece, la Casertana, reduce da ben tre pareggio consecutivi, ma assolutamente non al sicuro in graduatoria.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.