Foggia-Benevento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Foggia vs Benevento

Serie C

Allo Zaccheria big match nel girone C: i giallorossi vogliono difendere la vetta della classifica, i rossoneri inseguire il sogno playoff.

Sfida di fascino e blasone nel girone C di Serie C NOW. Nella domenica della ventiquattresima giornata si affronteranno il Foggia di Zauri e il Benevento di Auteri.

Campani primi in classifica ma non più in solitaria: il Monopoli ha completato l’aggancio a quota 44, e dietro Potenza, Cerignola, Avellino e Crotone inseguono da distanza ravvicinata.

Il Foggia, invece, è tornato alla vittoria piegando il Latina e vede i playoff adesso distanti solo tre punti in classifica.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.