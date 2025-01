Foggia-Altamura dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Foggia vs Team Altamura

Serie C

Derby pugliese nel giorno dell’Epifania: allo Zaccheria Zauri sfida di Donato.

Il ventunesimo turno del girone C di Serie C NOW offrirà la sfida fra Foggia e Team Altamura nel giorno dell’Epifania.

Il 2024 si è chiuso in maniera ottimale per la squadra di Zauri: i rossoneri sono imbattuti da sette turni, striscia che ha portato Millico e soci dalla zona playout alle pendici di quella playoff.

L’Altamura, invece, ha un po’ rallentato nelle ultime settimane, e adesso deve lottare per tenersi i tre punti di vantaggio sulla zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.