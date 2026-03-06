Fofana rigenerato, possibile arma tattica per il derby: il francese si gioca il futuro al Milan

Youssouf Fofana ha vissuto più stagioni in una in questa annata 2025/2026. Il suo campionato è iniziato con una maglia da titolare e la piena fiducia di Allegri, ma è proseguito con qualche inciampo di troppo che gli è costato qualche panchina e più di un mugugno da parte del pubblico di San Siro.

A gennaio il centrocampista francese poteva lasciare il Milan: il Galatasaray ha fatto un tentativo concreto, trovando anche l’apertura del club rossonero a trattare. A chiudere le porte in faccia è stato invece proprio l’ex Monaco.

Nell’ultimo periodo è finito spesso in panchina, ma a Cremona ha sfoderato molto probabilmente la sua migliore gara stagionale che lo mette in pole per una maglia da titolare nel derby. Una partita dalla grande importanza per il Milan e per lo stesso Fofana.