fofana milanGetty Images
Nino Caracciolo

Fofana rigenerato, possibile arma tattica per il derby: il francese si gioca il futuro al Milan

A Cremona il centrocampista francese ha sfoderato la migliore prestazione stagione, dimostrando di aver superato il momento dei appannamento: può essere l’arma tattica a sorpresa per il derby.

Youssouf Fofana ha vissuto più stagioni in una in questa annata 2025/2026. Il suo campionato è iniziato con una maglia da titolare e la piena fiducia di Allegri, ma è proseguito con qualche inciampo di troppo che gli è costato qualche panchina e più di un mugugno da parte del pubblico di San Siro.

A gennaio il centrocampista francese poteva lasciare il Milan: il Galatasaray ha fatto un tentativo concreto, trovando anche l’apertura del club rossonero a trattare. A chiudere le porte in faccia è stato invece proprio l’ex Monaco.

Nell’ultimo periodo è finito spesso in panchina, ma a Cremona ha sfoderato molto probabilmente la sua migliore gara stagionale che lo mette in pole per una maglia da titolare nel derby. Una partita dalla grande importanza per il Milan e per lo stesso Fofana.

  • LO “SCIVOLONE” COL GENOA

    Il punto più basso della sua stagione Fofana lo ha toccato contro il Genoa a inizio gennaio. Il centrocampista francese è stato suo malgrado protagonista di uno scivolone a pochi metri dalla porta, che gli ha fatto fallire un goal praticamente fatto. E il contraccolpo psicologico dell’errore – con il pubblico di San Siro che non ha per nulla gradito – si è fatto sentire anche nelle gare successive.

  • OTTIMA PROVA CON LA CREMONESE

    Dalla gara contro il Genoa (8 gennaio) in poi Fofana ha alternato prestazioni sufficienti, ad altre decisamente meno positive. Tanto che delle successive nove gare di campionato ne ha giocate sei, di cui appena quattro da titolare. Tra queste anche quella dell’ultimo turno di Serie A contro la Cremonese, probabilmente la sua migliore prestazione stagionale: copertura, corsa, recuperi e due assist al bacio non sfruttati da Leao e Pulisic.

  • ARMA TATTICA PER IL DERBY

    Fofana a Cremona ha dimostrato di aver ritrovato gamba e molto probabilmente la giusta serenità: Allegri quasi certamente lo confermerà dal primo minuto nel derby, con il francese che potrebbe rivelarsi una preziosa arma tattica con i suoi inserimenti e le sue percussioni palla al piede in fase di transizione. L’Inter non dovrò preoccuparsi solo di Modric e Rabiot, ma anche della fisicità di Fofana.

  • SI GIOCA IL FUTURO

    Il derby dirà tanto sulla stagione del Milan, con i rossoneri che proveranno a riaprire la corsa Scudetto, ma anche per quella di Fofana. Il francese in questi mesi conclusivi della stagione si gioca la sua permanenza in rossonero, ben conscio che il club sta lavorando anche ad altri acquisti nel suo ruolo (la trattativa per André del Corinthians). Ma la partita è ancora apertissima.

