Fluminense-Ulsan 4-2, pagelle e tabellino: Keno cambia la partita, Freytes si riscatta, Um scatenato, Lee goal e assist

Fluminense vs Ulsan HD FC

Mondiale per Club

Altra gara pirotecnica dopo Mamelodi-Dortmund: i brasiliani passano in vantaggio, si fanno rimontare e trovano i due guizzi decisivi nel finale.

Dopo Mamelodi-Borussia Dortmund, il gruppo F propone un'altra partita piena zeppa di emozioni: tra Fluminense e Ulsan, alla fine, finisce con un 4-2 soffertissimo per i favoriti brasiliani.

Primo tempo stranissimo: il Fluminense domina, calcia più volte in porta, trova il vantaggio con un gran calcio di punizione all'angolino di Arias, ma in difesa dorme e in pochi minuti si fa sorprendere prima da Lee (sinistro da posizione defilata) e poi da Um (colpo di testa vincente).

Nel secondo tempo i brasiliani provano a reagire, ma l'Ulsan si rende pericolosissimo in contropiede. Fino a quando Nonato, al 66', trova il 2-2 con un interno destro da dentro l'area. Nel finale è Freytes, sugli sviluppi di un'azione confusa post calcio d'angolo, a segnare da pochi passi dopo un tiro-cross del connazionale Cano. E nel recupero Keno trova pure il poker di testa.

In classifica il Fluminense raggiunge il Borussia Dortmund a quota 4 punti e si giocherà la qualificazione all'ultima giornata contro il Mamelodi. L'Ulsan resta invece a 0 ed è matematicamente eliminato.