Fluminense-Al Hilal dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fluminense-Al Hilal per i quarti di finale del Mondiale per Club: le formazioni, il canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Entrambe reduci da imprese clamorose, Fluminense e Al Hilal si sono guadagnate l'accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club. I brasiliani hanno eliminato l'Inter, mentre la squadra di Simone Inzaghi ha mandato a casa il Manchester City con un 4-3 che resterà nella storia maturato dopo due tempi supplementari. L'articolo prosegue qui sotto Tutto su Fluminense-Al Hilal: canale tv, formazioni e dove vedere la partita in diretta streaming.