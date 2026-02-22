Florenzi e lo stacco di Troilo su Bartesaghi in Milan-Parma: "Se uno mi sale sopra, io vado a terra"

Passo falso pesante per il Milan, piombato a -10 dall'Inter capolista: colpa del blitz del Parma targato Mariano Troilo, match-winner al 'Meazza'.

Una rete che ha fatto e continua a far discutere, complice la dinamica dello stacco su Bartesaghi e delle mani sul collo del terzino rossonero a pochi metri dalla linea di porta.

Episodio analizzato durante 'Sky Calcio Club' dagli opinionisti presenti in studio: tra questi anche Alessandro Florenzi, che ha rivelato quale sarebbe stato il suo comportamento se si fosse trovato al posto di Bartesaghi.