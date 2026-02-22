Goal.com
Florenzi Troilo BartesaghiGOAL
Vittorio Rotondaro

Florenzi e lo stacco di Troilo su Bartesaghi in Milan-Parma: "Se uno mi sale sopra, io vado a terra"

L'ex difensore del Milan commenta la dinamica del goal che ha deciso la sfida di San Siro: "Io casco per terra, questa è la verità".

Passo falso pesante per il Milan, piombato a -10 dall'Inter capolista: colpa del blitz del Parma targato Mariano Troilo, match-winner al 'Meazza'.

Una rete che ha fatto e continua a far discutere, complice la dinamica dello stacco su Bartesaghi e delle mani sul collo del terzino rossonero a pochi metri dalla linea di porta.

Episodio analizzato durante 'Sky Calcio Club' dagli opinionisti presenti in studio: tra questi anche Alessandro Florenzi, che ha rivelato quale sarebbe stato il suo comportamento se si fosse trovato al posto di Bartesaghi.

  • GOAL CONVALIDATO DOPO LA REVISIONE AL VAR

    Piccinini ha in un primo momento annullato il goal di Troilo, avendo rilevato un blocco falloso di Valenti su Maignan.

    Richiamato dal VAR, ha in seguito cambiato idea dopo aver rivisto le immagini: nessun movimento irregolare del difensore ducale verso il portiere francese e 0-1 vidimato.

    Considerato regolare fin dal principio, invece, il terzo tempo di Troilo su Bartesaghi.

  • COSA HA DETTO FLORENZI SU TROILO-BARTESAGHI

    "Io casco per terra. Questa è la verità. Se devo dire quello che avrei fatto io. Con la mia esperienza, se sento uno che mi sale sopra io vado per terra. E per me fischiano".

  • MILAN A -10 DALLA VETTA

    Al netto delle polemiche arbitrali, il Milan deve fare i conti con una classifica che ora lo vede distante ben dieci lunghezze dai rivali cittadini dell'Inter, sempre più lanciati verso lo Scudetto numero 21.

    Ora testa alla trasferta di Cremona, ultimo impegno prima del derby di inizio marzo che potrebbe rappresentare l'occasione finale per provare quantomeno a sperare in una rimonta dal coefficiente di difficoltà elevatissimo.

