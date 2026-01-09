Pubblicità
simeone vinicius(C)Getty images
Alessandro De Felice

"Florentino ti caccerà via", battibecco Simeone-Vinicius Jr: caos in Atletico-Real Madrid di Supercoppa di Spagna, cosa è successo e il motivo della lite

Scontro verbale durante Atletico-Real di Supercoppa di Spagna a Gedda: la frase del Cholo al fuoriclasse brasiliano, la replica di Xabi Alonso e la risposta social di Vinicius.

La semifinale di Supercoppa di Spagna tra Atletico Madrid e Real Madrid, giocata a Gedda, in Arabia Saudita ha regalato tensione oltre il risultato per uno scontro verbale tra due grandi protagonisti del derby..

Nella sfida vinta per 2-1 dai Blancos, che si qualificano per la finale contro il Barcellona, il campo è diventato teatro di un acceso battibecco tra Diego Simeone e Vinicius Junior.

Un episodio che non si è limitato alle dinamiche di campo, ma che ha avuto risvolti anche dopo la sfida, con le parole dell’allenatore del Real Madrid Xabi Alonso e la reazione attraverso il proprio profilo social del fuoriclasse brasiliano dei Blancos.

I media spagnoli hanno svelato cosa è davvero accaduto sul terreno di gioco tra Simeone e Vinicius Jr, rivelando la frase incriminata e pronunciata dal Cholo nei confronti dell’avversario.

  • COSA È SUCCESSO

    L’episodio nasce nel secondo tempo, quando Vinicius, vicino alla linea laterale e a ridosso della panchina dell’Atletico, protesta con l’arbitro. 

    In quel frangente Simeone si avvicina e, secondo la ricostruzione di Marca, pronuncia parole durissime: “Florentino (Perez, ndr) ti caccerà via, ricordati quello che ti dico”, con riferimento al presidente del Real Madrid. 

    Il brasiliano reagisce sorridendo e torna a giocare, mentre il Cholo continua a manifestare il proprio disappunto, costringendo il quarto uomo a intervenire per riportare la calma.

  • LA SOSTITUZIONE E I FISCHI

    La tensione riesplode all’81’, al momento della sostituzione di Vinicius. 

    Dalle tribune dello stadio di Gedda partono fischi indirizzati all’attaccante, scena che Simeone utilizza per una nuova provocazione: si avvicina, porta il dito all’orecchio e dice “Ascolta”, invitando il giocatore a percepire la reazione del pubblico. 

    Ne nasce un capannello davanti alle panchine, con animi accesi e proteste reiterate, fino all’estrazione di un doppio cartellino giallo: ammoniti sia l’allenatore dell’Atletico sia l’esterno del Real Madrid.

  • LE PAROLE DI XABI ALONSO

    Nel post-partita, il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso prende posizione sull’accaduto. 

    “Cerco sempre di essere rispettoso e di non parlare con i giocatori avversari. Quando ho sentito ciò che è stato detto a Vinicius, non mi è piaciuto: va oltre lo sport, ci sono limiti che non si possono superare”. 

  • LA REPLICA SOCIAL

    La risposta di Vinicius arriva poche ore dopo sui social. 

    L’attaccante pubblica su Instagram un’immagine della sua uscita dal campo con Simeone sullo sfondo e la scritta “Cholo Simeone vs Vinicius”, commentando in modo pungente “Has perdido otra eliminatorias”, ovvero “Hai perso un’altra partita secca”.

    Un messaggio che richiama l’ennesima eliminazione dell’Atletico per mano del Real e che alimenta un duello destinato a proseguire, almeno sul piano mediatico, dopo una semifinale che ha confermato come il derby di Madrid resti una sfida ad alta tensione anche lontano dalla Spagna.

