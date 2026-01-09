"Florentino ti caccerà via", battibecco Simeone-Vinicius Jr: caos in Atletico-Real Madrid di Supercoppa di Spagna, cosa è successo e il motivo della lite

La semifinale di Supercoppa di Spagna tra Atletico Madrid e Real Madrid, giocata a Gedda, in Arabia Saudita ha regalato tensione oltre il risultato per uno scontro verbale tra due grandi protagonisti del derby..

Nella sfida vinta per 2-1 dai Blancos, che si qualificano per la finale contro il Barcellona, il campo è diventato teatro di un acceso battibecco tra Diego Simeone e Vinicius Junior.

Un episodio che non si è limitato alle dinamiche di campo, ma che ha avuto risvolti anche dopo la sfida, con le parole dell’allenatore del Real Madrid Xabi Alonso e la reazione attraverso il proprio profilo social del fuoriclasse brasiliano dei Blancos.

I media spagnoli hanno svelato cosa è davvero accaduto sul terreno di gioco tra Simeone e Vinicius Jr, rivelando la frase incriminata e pronunciata dal Cholo nei confronti dell’avversario.