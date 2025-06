Flamengo-Esperance Tunisi dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Flamengo vs Esperance

Mondiale per Club

Flamengo-Esperance Tunisi si sfidano nella 1ª giornata del girone D del Mondiale per Club: formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Il Mondiale per Club entra sempre più nel vivo: goal, emozioni, squadre rivelazioni. Uno spettacolo tutto da vivere.

Tra le formazioni che si preparano a fare l’esordio nella competizione ci sono Flamengo ed Esperance Tunisi, squadre che sono state sorteggiate nel raggruppamento D, dove sono presenti anche Chelsea e Los Angeles FC.

I brasiliani si sono qualificati al Mondiale per Club in quanto vincitori della Copa Libertadores del 2022, mentre i tunisini – campioni nazionali (per il secondo anno consecutivo) – lo hanno fatto grazie al punteggio maturato nel Ranking CAF.

Tutte le info su Flamengo-Esperance Tunisi: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.