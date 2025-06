Flamengo-Bayern Monaco dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Scontro tra Sudamerica ed Europa, il Flamengo gioca contro il Bayern negli ottavi del Mondiale: ecco tutte le info per vedere la partita.

Il Flamengo e il Bayern Monaco. I rossoneri brasiliani e i bavaresi, una di fronte all'altra nella prima fase ad eliminazione diretta del Mondiale per Club, ovvero gli ottavi di finale. Per i sudamericani il primo posto davanti al Chelsea nel girone D ha regalato a sorpresa la squadra di Kompany, seconda alle spalle del Benfica nel raggruppamento C.

Una sfida che potrebbe essere più equilibrata del previsto, e che porterà una delle due nei quarti: nella stessa parte di tabellone della Juventus, Flamengo-Bayern Monaco sarà una sfida con diversi ex Serie A presenti, da Kim a Danilo, passando per Alex Sandro e Coman.

In virtù del 10-0 contro l'Auckland, Olise e Musiala sono in testa alla classifica marcatori (insieme a giocatori come Di Maria) con tre reti segnate, mentre il miglior marcatore della squadra brasiliana fin qui è stato Wallace Yan con due.

In questa pagina tutte le info sulla partita, dalle formazioni a come vederla in tv e streaming (anche in chiaro).