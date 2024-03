Fiorentina e rigori, sempre peggio: nessuno ha fatto così male in Europa, la maledizione continua

Anche in Fiorentina-Roma la squadra viola ha sbagliato un calcio di rigore, stavolta con Biraghi: Svilar para, 2-2 giallorosso nel finale.

Niente da fare, la maledizione della Fiorentina dagli undici metri continua. Stavolta è il rigore di capitan Biraghi a limitare la squadra viola, fermata sul 2-2 contro la Roma causa goal nel finale di Llorente ed errore dal dischetto precedente.

Sono ora cinque i rigori sbagliati dalla Fiorentina nel corso del 2024, con quattro tiratori diversi: prima di Biraghi a sbagliare dal dischetto erano stati Bonaventura (contro il Sassuolo), l'ex infallibile Nico Gonzalez (contro Inter e Lazio), e infine Ikoné (in Supercoppa Italiana contro il Napoli).

Un problema che la Fiorentina non riesce proprio a risolvere: dopo il fischio dell'arbitro e il dischetto indicato la tensione sale, con la consapevolezza di cosa significherebbe un altro errore dagli undici metri. Più che la felicità per il rigore assegnato, la paura per l'eventuale parata.