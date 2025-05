Fiorentina, Palladino si è dimesso: società al lavoro per convincere l'allenatore a restare

L'ex Monza ha presentato le dimissioni alla società, che vorrebbe tenerlo e sta tentando di convincerlo a restare: dietrofront difficile del tecnico.

Colpo di scena in casa Fiorentina: Raffaele Palladino si sarebbe dimesso dal proprio incarico.

La notizia è destinata a creare un vero e proprio terremoto a Firenze, con la società che sta tentando in tutti i modi di far cambiare idea all’allenatore ex Monza.

Le motivazioni alla base di questa scelta non sono state ancora rese pubbliche, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Le dimissioni arrivano al termine di una stagione 2024/25 caratterizzata da un rendimento altalenante, con la squadra capace di alternare grandi prestazioni a momenti difficili sia in campionato che nelle coppe.