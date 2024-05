Fiorentina-Olympiakos, cosa succede al 90' in caso di parità: supplementari o rigori? Regolamento e come funziona in Conference

Dopo aver perso la finale del 2023, la Fiorentina di Italiano ci riprova, stavolta ad Atene contro l'Olympiakos dell'ex Jovetic.

Dopo la sconfitta contro il West Ham nel 2023, la Fiorentina gioca nuovamente la finale di Conference League, stavolta contro l'Olympiakos dell'ex Jovetic. Proprio in terra greca, ma nella casa dei rivali dell'AEK Atene, verrà assegnato il secondo trofeo continentale dopo il successo dell'Atalanta sul Bayer Leverkusen.

Una grande occasione per la Fiorentina, che potrebbe vincere un trofeo europeo e giocare la prossima Europa League, ma anche per il Torino, visto che in caso di successo viola la squadra di Juric giocherebbe la prossima edizione della stessa Conference League.

Nella scorsa annata la Fiorentina ha avuto la peggio proprio al 90', perdendo 2-1 dopo i goal di Bonaventura, Benrahma e Bowen.