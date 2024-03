Fiorentina-Milan 1-2, cronaca, tabellino e voti: Leao significa fuga, +6 sulla Juventus anche grazie a Maignan

Goal e assist (di tacco) per Leao, il Milan espugna il Franchi nella giornata del ricordo di Joe Barone. Di Duncan e Loftus-Cheek gli altri goal.

In un Franchi soldout per ricordare Joe Barone, il Milan strappa tre punti fondamentali per allontanarsi ulteriormente dalla Juventus e blindare il secondo posto. Ancora una volta ci pensano Ruben Loftus-Cheek, arrivato in doppia cifra tra campionato e coppe nella prima stagione rossonera, e un devastante Leao, migliore in campo nella sua 200esima gara in maglia Diavolo.

In virtù della sconfitta juventina a Roma, il Milan balza a +6 in classifica, con la possibilità di chiudere il discorso Champions nei prossimi turni di campionato.

Trascinata da un Franchi pregno, la squadra di Italiano era riuscita a pareggiare subito la rete dello svantaggio, prima di essere nuovamente colpita dal 2-1 definitivo. La Fiorentina è stata fermata da Maignan, autore di diverse parate decisive nella ripresa.

Con una partita in meno, proprio quella rinviata contro l'Atalanta per la scomparsa di Joe Barone, la Fiorentina deve fare ora i conti con il sorpasso da parte del Torino.

Il Milan tornerà in campo a San Siro il 6 aprile contro il Lecce, mentre la Fiorentina andrà a far visita alla Juventus per la gara più attesa dell'anno dai tifosi viola.