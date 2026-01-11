Pubblicità
Fiorentina-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Comuzzo implacabile, Dodò propulsore, Nkunku decisivo, Pulisic sciupone, Estupinan impreciso

I rossoneri sprecano tre palle goal nel primo tempo con Pulisic e nella ripresa vanno sotto sull'incornata del classe 2005. Nel finale succede di tutto: pari di Nkunku al 90' e clamorosa traversa di Brescianini a tempo scaduto.

Il Milan, dopo il mezzo passo falso interno col Genoa, pareggia anche all'Artemio Franchi: il colpo di testa di Comuzzo illude la Fiorentina che poi si fa riprendere allo scoccare del 90' dal goal di Nkunku.

Cambiamenti importanti in termini di formazione per i rossoneri: prima da titolare per Fullkrug, al fianco di Pulisic, e con Leao inizialmente in panchina in compagnia di Rabiot, non al meglio, e di Modric, con il croato che rifiata per lasciare spazio a Jashari, a sua volta alla prima da titolare in rossonero. Nella viola, invece, torna Kean dal 1'

Il Milan cresce con il passare dei minuti e al 18' matura l'occasione più importante del primo tempo: bellissima triangolazione nello stretto da Fullkrug e Pulisic, con l'americano che si incunea in area, salta anche De Gea ma si defila troppo e calcia sull'esterno della rete. Copione che si ripete con gli stessi protagonisti due minuti più tardi: tacco smarcante dell'attaccante appena arrivato dal West Ham e Pulisic che, tutto solo, calcia debolmente sui guantoni di De Gea. La Fiorentina, dal canto suo, regge l'urto e quando può si affida a qualche sporadica iniziativa di Gudmundsson, ma l'islandese non riesce a spaventare Maignan.

Nella ripresa, però, l'inerzia della partita cambia radicalmente e ad alzare i giri del motore è proprio la Fiorentina che acquisisce sempre più campo e fiducia. Allegri prova a scuotere i suoi inserendo contemporaneamente, a mezz'ora dal termine, Leao e Rabiot ma pochi minuti dopo i rossoneri si fanno cogliere di sorpresa sull'inserimento vincente di Comuzzo che svetta sul corner di Gudmundsson e griffa il vantaggio per la squadra di Vanoli, espulso per proteste nel primo tempo. Nello spicchio finale di partita, però, Allegri si gioca anche la carta Nkunku e al 90' è proprio lui ad acciuffare il definitivo 1-1 con il piazzato, su suggerimento di Fofana, che non lascia scampo a De Gea. A tempo praticamente scaduto il Milan si salva per il rotto della cuffia: Brescianini colpisce una traversa clamorosa e sullo sviluppo successivo è determinante l'opposizione di Maignan che sbarra la strada a Kean.

  • PAGELLE FIORENTINA

    Comuzzo (7) illude la viola con un chirurgico colpo di testa su corner di Gudmundsson (6.5) probabilmente l'uomo più pericoloso sul fronte offensivo. Dodò (6.5) e Gosens (6.5) dominano sui rispettivi binari di competenza. Brescianini (6.5) entra a tempo scaduto colpisce una traversa clamorosa. Fagioli (5) perde un pallone sanguinoso dando il la all'azione che porta il Milan al pareggio.

    VOTI FIORENTINA:De Gea 6; Dodò 6.5, Pongracic 6, Comuzzo 7, Gosens 6.5 (83' Ranieri sv); Fagioli 5; Parisi 6 (83' Fortini sv), Mandragora 5.5 (65' Brescianini 6.5), Ndour 6 (91' Sohm sv), Gudmundsson 6.5 (83' Solomon sv); Kean 6.

  • PAGELLE MILAN

    Nkunku (7) entra nel finale e salva il Milan con il goal dell'1-1 allo scoccare del 90', ispirato da Fofana protagonista di un buon impatto a gara in corso (6.5). Saelemaekers (6.5) inscena la solita gara di gamba e qualità sul binario di destra. Maignan (6.5) salva su Kean a pochi secondi dalla fine. Fullkrug (6) viaggia ad intermittenza alla prima da titolare. Pulisic (5) si divora due palle goal nitide nel primo tempo.

    VOTI MILAN: Maignan 6.5; De Winter 6, Gabbia 5.5, Pavlovic 6 (74' Nkunku 7); Saelemaekers 6.5, Loftus-Cheek 6 (63' Fofana 6.5), Jashari 5.5 (60' Rabiot 6), Ricci 6, Estupinan 5 (60' Bartesaghi 6); Fullkrug 6 (60' Leao 6), Pulisic 5.

  • TABELLINO FIORENTINA-MILAN

    FIORENTINA-MILAN 1-1

    Marcatori: 66' Comuzzo, 90' Nkunku

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens (83' Ranieri); Fagioli; Parisi (83' Fortini), Mandragora (65' Brescianini), Ndour (91' Sohm), Gudmundsson (83' Solomon); Kean. All. Vanoli.

    MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic (74' Nkunku); Saelemaekers, Loftus-Cheek (63' Fofana), Jashari (60' Rabiot), Ricci, Estupinan (60' Bartesaghi); Fullkrug (60' Leao), Pulisic. All. Allegri.

    Arbitro: Massa

    Ammoniti: Kean, Estupinan, Fagioli, Rabiot

    Espulso: Vanoli

Serie A
Como crest
Como
COM
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
