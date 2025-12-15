Pubblicità
Francesco Schirru

La terribile Fiorentina di campionato alla prova decisiva in Conference: in palio anche preziosi punti per il Ranking UEFA

La Serie A e le squadre in lotta per il quinto posto che potrebbe valere la Champions tifano per la Fiorentina, chiamata ad ottenere più punti possibili nell'ultima partita di Losanna.

Nessuno si sarebbe aspettato di vedere una situazione così terribile dopo 15 turni. Neanche i più pessimisti. La Fiorentina non ha ancora vinto in campionato, con appena 6 punti conquistati frutto di altrettanti pareggi. Il numero delle sconfitte continua ad aumentare, così come la distanza dal quartultimo posto.

K.o anche contro il Verona, la Fiorentina è in silenzio stampa e in ritiro in vista dell'ultima partita del girone unico di Conference, previsto giovedì 18 dicembre a Losanna, Svizzera. In Europa è stata fin qui altalenante, ma ha comunque ottenuto tre vittorie in cinque turni che tengono aperta la possibilità di giocare la fase ad eliminazione diretta, sia essa tramite i playoff o direttamente con gli ottavi di finale.

Attualmente la Fiorentina non è certa di andare agli ottavi direttamente anche in caso di vittoria a Losanna, club che ha ottenuto solamente un punto in meno fin qui, ma la gara elvetica è fondamentale per diversi motivi: mentali, per provare a risalire la china in campionato con maggiore consapevolezza, economici, visti il ritorno monetario in caso di avanzamento europeo, e 'italiani', considerando i preziosi punti Ranking UEFA in palio, che potrebbero dare una mano all'Italia e alla sua caccia verso la quinta squadra nella prossima Champions League.

  • SI CHIUDE LA CONFERENCE, PUNTI IN PALIO

    A differenza di Champions ed Europa League, il girone unico di Conference League ha solamente sei turni, di cui l'ultimo è previsto proprio il 18 dicembre.

    La trasferta della Fiorentina potrebbe portare i viola agli ottavi o ai playoff, ma soprattutto potrebbe dare una mano importante all'intera Serie A, che qualora con i suoi club dovesse chiudere al primo o al secondo posto nella classifica del Ranking UEFA, avrebbe cinque e non quattro squadre in Champions nel 25/26.

    Avere cinque squadre piuttosto che quattro aiuterebbe enormemente in termini economici, di visibilità e di entusiasmo, considerando quanto i tifosi considerino la Champions varie spanne sopra Europa League e Conference.

  • CONTA LA POSIZIONE FINALE

    La Fiorentina punta ad ottenere gli ottavi piuttosto che gli spareggi, con le squadre in lotta per la Champions che tiferanno per la miglior posizione finale nella classifica di Conference League.

    Da regolamento la Serie A qualifica le prime quattro della classifica nella successiva Conference, più la quinta in caso di primo o secondo posto stagionale nel Ranking UEFA. In teoria in Champions possono esserci anche ulteriori squadre in più per ogni paese (qualora la vincitrice della stessa Champions e/o dell'Europa League sia oltre i primi posti in campionato), ma lo slot in più dovuto al Ranking è quello più 'facile' da raggiungere.

    Arrivare primo, secondo, ottavo o sedicesimo non ha lo stesso valore, considerando che ogni posizione regala punti bonus da regalare alla Serie A.

    Come noto, tutti i punti ottenuti dalle squadre di un determinato campionato, vengono sommati e dunque divisi per il numero di team con cui si partecipa: ad esempio, la Serie A è partita con sette formazioni, ragion per cui un punteggio di 70 verrebbe diviso per 7 dando un coefficente di 10.

  • QUANTO PUÒ OTTENERE LA FIORENTINA A LOSANNA

    Qualora la Fiorentina chiuda la Conference nei primi otto posti, guadagnando così l'accesso agli ottavi del torneo, ci sarà un premio base da 0.5 da sommare 77.5 ottenuti fin qui dalla Serie A, al terzo posto nella classifica del Ranking.

    I punti bonus più preziosi sono dati però dal piazzamento finale: la Fiorentina è già certa di non poter ottenere i 4 destinati al primo posto e ai 3.75 del secondo, ma è in corsa per quelli destinati alle squadre classificatesi dal terzo all'ottavo posto, tra i 3.5 e i 2.25.

    Inoltre, punti bonus sono assicurati anche per le squadre qualificate ai playoff, fino a un massimo di 2 (nono posto).

  • LE ALTRE BIG

    Con la Premier League prima nel Ranking UEFA e in fuga, la Serie A è in lotta con Bundesliga e Liga per il secondo posto. Al pari della Fiorentina, le rappresentanti tedesche e spagnole sono in piena lotta per gli ottavi, con il Rayo settimo e il Mainz ottavo a +1 sulla Viola attualmente undicesima.

    Rispetto alla Fiorentina sia Rayo che Mainz sono certe di giocare almeno gli spareggi, ma potrebbero anche andare ai playoff in una posizione deludente in virtù della bagarre di squadre a 8 e 9 punti in graduatoria.

    A seconda dei risultati e dei piazzamenti finali di Fiorentina e Mainz nella sesta e ultima giornata di Conference, la Serie A potrebbe scavalcare la Bundesliga prima delle partite europee di gennaio.

