La terribile Fiorentina di campionato alla prova decisiva in Conference: in palio anche preziosi punti per il Ranking UEFA

Nessuno si sarebbe aspettato di vedere una situazione così terribile dopo 15 turni. Neanche i più pessimisti. La Fiorentina non ha ancora vinto in campionato, con appena 6 punti conquistati frutto di altrettanti pareggi. Il numero delle sconfitte continua ad aumentare, così come la distanza dal quartultimo posto.
K.o anche contro il Verona, la Fiorentina è in silenzio stampa e in ritiro in vista dell'ultima partita del girone unico di Conference, previsto giovedì 18 dicembre a Losanna, Svizzera. In Europa è stata fin qui altalenante, ma ha comunque ottenuto tre vittorie in cinque turni che tengono aperta la possibilità di giocare la fase ad eliminazione diretta, sia essa tramite i playoff o direttamente con gli ottavi di finale.
Attualmente la Fiorentina non è certa di andare agli ottavi direttamente anche in caso di vittoria a Losanna, club che ha ottenuto solamente un punto in meno fin qui, ma la gara elvetica è fondamentale per diversi motivi: mentali, per provare a risalire la china in campionato con maggiore consapevolezza, economici, visti il ritorno monetario in caso di avanzamento europeo, e 'italiani', considerando i preziosi punti Ranking UEFA in palio, che potrebbero dare una mano all'Italia e alla sua caccia verso la quinta squadra nella prossima Champions League.