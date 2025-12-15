La terribile Fiorentina di campionato alla prova decisiva in Conference: in palio anche preziosi punti per il Ranking UEFA

Con la Premier League prima nel Ranking UEFA e in fuga, la Serie A è in lotta con Bundesliga e Liga per il secondo posto. Al pari della Fiorentina, le rappresentanti tedesche e spagnole sono in piena lotta per gli ottavi, con il Rayo settimo e il Mainz ottavo a +1 sulla Viola attualmente undicesima.

Rispetto alla Fiorentina sia Rayo che Mainz sono certe di giocare almeno gli spareggi, ma potrebbero anche andare ai playoff in una posizione deludente in virtù della bagarre di squadre a 8 e 9 punti in graduatoria.

A seconda dei risultati e dei piazzamenti finali di Fiorentina e Mainz nella sesta e ultima giornata di Conference, la Serie A potrebbe scavalcare la Bundesliga prima delle partite europee di gennaio.