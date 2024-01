Fiorentina-Inter, Lautaro fa fallo su Parisi in occasione del goal nerazzurro? La moviola della partita, polemiche anche per il rigore chiesto dai viola

Polemiche per il goal dell'Inter nel primo tempo, Parisi a terra dopo il contatto con Lautaro. La Fiorentina chiede un rigore: il VAR dice no.

Ultima partita prima del Derby d'Italia per l'Inter, che con due partite in meno rispetto alla Juventus prova ad approfittare del passo falso bianconero contro l'Empoli in attesa del recupero contro l'Atalanta di fine febbraio.

Delicatissima gara a Firenze tra Fiorentina e Inter in virtù dello scontro Scudetto di inizio febbraio ed operato arbitrale sotto la lente d'ingrandimento.

Le polemiche, come sempre, non sono mancate: presenti sul web e non solo anche per Fiorentina-Inter.