Fiorentina-Empoli 5-6 d.c.r., pagelle e tabellino: Seghetti ed Esposito mattatori, viola eliminati dalla Coppa Italia ai rigori

Si chiude già agli ottavi la corsa della Fiorentina in Coppa Italia: al Franchi passa l’Empoli ai calci di rigore.

Dopo essere stata ottima protagonista nelle scorse edizioni, la Fiorentina vede interrompersi subito il suo cammino nella Coppa Italia 2024-2025

I viola, nel loro match d’esordio nel torneo, cadono ai rigori contro l’Empoli in un derby tutto toscano e in una serata che, per forza di cose, non poteva essere e non è stata come tutte le altre.

Lo splendido abbraccio dell’Artemio Franchi a Bove ha fatto da preludio ad una sfida nella quale a partire decisamente meglio sono stati gli ospiti. La Fiorentina si è presentata all’appuntamento con il suo abito migliore e con un undici molto vicino a quello titolare, mentre l’Empoli non è parso condizionato dal tanto turnover deciso da D’Aversa.

Al 4’ la prima svolta del match: Martinez Quarta perde un pallone velenoso, Hederson serve in area Ekong che non ha problemi nel battere Terracciano in uscita.

La Fiorentina fatica a reagire con ordine, ma al 17’ va vicina al pareggio quando Kean, con un colpo di testa su cross di Dodò, viene fermato solo dalla traversa.

I ritmi non si alzano e i gigliati devono attendere la ripresa per trovare il modo di spingere sull’acceleratore e far valere il maggior tasso tecnico. Una volta guadagnati metri in campo, la Fiorentina mette l’avversario alle corde e al 59’ è Kean, dopo una bella giocata di Richardson, a ribadire in rete un pallone respinto da Seghetti su tiro di Sottil.

I viola ritrovano quelle sicurezze mostrate in questa fase di stagione e al 71’ Sottil questa volta fa tutto da solo per il 2-1: parte dalla sinistra, rientra sul destro e trova la porta con un tiro a giro deviato da Gosens.

Sembra la rete destinata a decidere la partita, ma già al 77’, su un’altra palla persa pericolosamente a centrocampo, la Fiorentina viene bucata da Henderson che serve in area Esposito che è bravissimo a battere Terracciano con un tocco morbido. E’ il goal che vale il 2-2 e che porta la sfida ai rigori.

Dal dischetto, dopo le trasformazioni di Gudmundsson, Colombo e Kouamé, è Ekong a compiere il primo errore calciando a lato. La Fiorentina a questo punto sembra di nuovo ad un soffio dal passaggio del turno ma, come già accaduto nei tempi regolamentari, l’Empoli trova subito il modo per riportarsi in corsa. Ranieri si fa ipnotizzare da Seghetti e Kean calcia alle stelle mentre gli ospiti si portano avanti con Henderson e Marianucci.

L’ultima trasformazione viola, quella di Cataldi, fa solo da preludio al goal con il quale Esposito porta l’Empoli ai quarti dove affronterà una tra Juventus e Cagliari.