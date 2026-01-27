Goal.com
Fiorentina-Como, ci sono i supplementari o i rigori? Cosa succede in caso di parità al 90' e il regolamento della Coppa Italia

Fiorentina e Como scendono in campo nell'ultimo ottavo di finale della Coppa Italia: chi vince trova il Napoli ai quarti. Ma cosa succede in caso di parità al termine dei tempi regolamentari?

Fiorentina e Como si ritrovano una di fronte all'altra quattro mesi dopo la sfida d'andata giocata in campionato: in quell'occasione - era il 21 settembre - la squadra di Fabregas si imponeva per 2-1 al Franchi.

Ora viola e lariani si sfidano nuovamente, ma per la Coppa Italia: questa sera va in scena l'ultimo ottavo di finale della competizione, la gara che chiuderà ufficialmente un turno spezzettatissimo conducendo verso i quarti di finale.

La vincente di Fiorentina-Como sfiderà nei quarti il Napoli, che a dicembre ha superato il Cagliari. Si gioca in gara secca: chi vince approda alla fase successiva, mentre chi perde viene eliminato.

Cosa accadrebbe, invece, in caso di parità di punteggio? La gara proseguirebbe con i tempi supplementari o direttamente ai calci di rigore? Il regolamento della Coppa Italia.

  • FIORENTINA-COMO, CI SONO I SUPPLEMENTARI?

    I tempi supplementari non sono previsti per la gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Como, così come non erano previsti nemmeno nelle altre partite degli ottavi di finale.

    Nel caso la sfida tra la formazione di Vanoli e quella di Fabregas dovesse concludersi su un punteggio di parità, dunque, non si andrebbe avanti con altri due tempi da 15 minuti ciascuno.

  • FIORENTINA-COMO, CI SONO I RIGORI?

    Ciò significa che Fiorentina-Como, in caso di parità, proseguirà direttamente con i calci di rigore. Le due squadre avranno dunque cinque tentativi a testa a disposizione dal dischetto, con possibilità di andare a oltranza nel caso l'equilibrio ancora non si sia spezzato.

    Solo una partita degli ottavi è terminata ai rigori: proprio quella tra Napoli e Cagliari, che ha visto prevalere i partenopei dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.

  • COSA DICE IL REGOLAMENTO DELLA COPPA ITALIA

    Così recita il regolamento della Coppa Italia per quanto riguarda gli ottavi di finale:

    “Ottiene la qualificazione ai quarti di finale la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

  • QUANDO SONO PREVISTI I SUPPLEMENTARI

    I tempi supplementari in Coppa Italia sono previsti unicamente al termine di due turni, se necessari: dopo le semifinali di ritorno e dopo la finalissima. Dunque non nelle altre fasi della competizione, ottavi compresi.

