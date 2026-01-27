Fiorentina-Como, ci sono i supplementari o i rigori? Cosa succede in caso di parità al 90' e il regolamento della Coppa Italia

I tempi supplementari non sono previsti per la gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Como, così come non erano previsti nemmeno nelle altre partite degli ottavi di finale.

Nel caso la sfida tra la formazione di Vanoli e quella di Fabregas dovesse concludersi su un punteggio di parità, dunque, non si andrebbe avanti con altri due tempi da 15 minuti ciascuno.