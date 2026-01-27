Fiorentina-Como, ci sono i supplementari o i rigori? Cosa succede in caso di parità al 90' e il regolamento della Coppa Italia

Fiorentina e Como si ritrovano una di fronte all'altra quattro mesi dopo la sfida d'andata giocata in campionato: in quell'occasione - era il 21 settembre - la squadra di Fabregas si imponeva per 2-1 al Franchi.
Ora viola e lariani si sfidano nuovamente, ma per la Coppa Italia: questa sera va in scena l'ultimo ottavo di finale della competizione, la gara che chiuderà ufficialmente un turno spezzettatissimo conducendo verso i quarti di finale.
La vincente di Fiorentina-Como sfiderà nei quarti il Napoli, che a dicembre ha superato il Cagliari. Si gioca in gara secca: chi vince approda alla fase successiva, mentre chi perde viene eliminato.
Cosa accadrebbe, invece, in caso di parità di punteggio? La gara proseguirebbe con i tempi supplementari o direttamente ai calci di rigore? Il regolamento della Coppa Italia.