Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Fiorentina CagliariGetty
Vittorio Rotondaro

Fiorentina-Cagliari 1-2, pagelle e tabellino: Comuzzo in apnea, Brescianini dà la scossa, Caprile chiude la porta, Palestra si prende la scena

La Fiorentina torna ad assaporare il gusto della sconfitta: al 'Franchi' passa il Cagliari nello scontro diretto per la salvezza.

Pubblicità

Va al Cagliari lo scontro salvezza del sabato di Serie A: la Fiorentina torna a perdere dopo quattro risultati utili consecutivi e torna a rivedere i recenti spettri. Ossigeno puro, al contrario, per la squadra di Pisacane che allunga il vantaggio sulla zona retrocessione.

Prima uscita casalinga senza il presidente Commisso per i viola, in un 'Franchi' dall'atmosfera suggestiva e a tratti commovente nel ricordo del patron, scomparso una settimana fa negli Stati Uniti d'America. L'approccio non è il migliore da entrambe le parti, tanto che la rete di Kilicsoy è una sorta di eccezione al contesto: decisiva la deviazione di Comuzzo che spiazza De Gea sul colpo di testa del turco.

Gudmundsson guida la carica ma si scontra coi guantoni di Caprile, prima dell'azione che in avvio di ripresa vale il raddoppio sardo: ripartenza e tocco di Esposito per Palestra che si sistema il pallone e lo deposita in fondo al sacco con fare da attaccante. Vanoli si gioca la carta Brescianini per dare una scossa che effettivamente arriva: è dell'ex Atalanta la firma dell'1-2 su assist di Dodò, poi è Mina a negargli la doppietta con un gran salvataggio che mette il salvagente a tre punti di platino per la classifica.

  • PAGELLE FIORENTINA

    De Gea (6.5) incolpevole sui due goal avversari: lo spagnolo evita l'1-3 nel recupero con un gran riflesso sul rasoterra di Borrelli. Marcatura fin troppo 'larga' di Comuzzo (4.5) su Kilicsoy, esordio non semplice per Fabbian (5). Brescianini (7) entra e per poco non regala un punto a Vanoli.

    Voti Fiorentina(4-3-3): De Gea 6.5; Dodò 6.5, Comuzzo 4.5, Pongracic 5, Gosens 5 (59' Brescianini 7); Mandragora 5.5 (46' Fabbian 5), Fagioli 5.5, Ndour 5 (59' Harrison 5.5); Solomon 6 (83' Fortini s.v.), Piccoli 5, Gudmundsson 6. All. Vanoli.

    • Pubblicità

  • PAGELLE CAGLIARI

    Solita firma di Caprile (7) sul colpo rossoblù da tre punti: l'intervento su Gudmundsson vale quanto una rete segnata. Mina (7) di nuovo in versione 'muro', Palestra (7.5) migliore in campo con assist e goal. Adopo (6.5) offre tanta sostanza con muscoli e fisicità in fase di respinta dell'assalto toscano.

    Voti Cagliari (3-5-2): Caprile 7; Zé Pedro 6, Mina 7, Luperto 6.5; Palestra 7.5 (81' Zappa s.v.), Adopo 6.5, Mazzitelli 6 (80' Prati s.v.), Gaetano 6, Obert 6.5 (80' Idrissi s.v.); Esposito 6.5 (64' Sulemana 6), Kilicsoy 7 (71' Borrelli 6). All. Pisacane.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO FIORENTINA-CAGLIARI

    Marcatori: 31' Kilicsoy (C), 47' Palestra (C), 74' Brescianini (F)

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6.5; Dodò 6.5, Comuzzo 4.5, Pongracic 5, Gosens 5 (59' Brescianini 7); Mandragora 5.5 (46' Fabbian 5), Fagioli 5.5, Ndour 5 (59' Harrison 5.5); Solomon 6 (83' Fortini s.v.), Piccoli 5, Gudmundsson 6. All. Vanoli.

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile 7; Zé Pedro 6, Mina 7, Luperto 6.5; Palestra 7.5 (81' Zappa s.v.), Adopo 6.5, Mazzitelli 6 (80' Prati s.v.), Gaetano 6, Obert 6.5 (80' Idrissi s.v.); Esposito 6.5 (64' Sulemana 6), Kilicsoy 7 (71' Borrelli 6). All. Pisacane.

    Arbitro: Guida

    Ammoniti: Pongracic (F), Caprile (C), Mina (C), Zé Pedro (C), Comuzzo (F)

    Espulsi: -

Coppa Italia
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Como crest
Como
COM
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
0